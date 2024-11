“Sistema-Assenzio”, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria per il noto imprenditore: reato riqualificato in concorso esterno. Assolti l'ex compagna e i figli dell'imprenditore Crocè. Condannato l'avvocato Giglio

È stato condannato a 12 anni di reclusione l’ex consigliere comunale Dominique Suraci. Così ha deciso il Tribunale di Reggio Calabria che lo ha ritenuto responsabile del reato di concorso esterno in associazione mafiosa nel procedimento “Sistema-Assenzio”. Una condanna decisamente più bassa rispetto alla richiesta di 30 anni avanzata dal pm Stefano Musolino, che sosteneva la piena partecipazione di Suraci all’associazione mafiosa. Un’opinione diversa, quella del Tribunale, che lo ha ritenuto invece colpevole del reato di concorso esterno. Spiccano le assoluzioni dell’ex compagnia di Suraci, Saloua Senia e dei figli dell’imprenditore Crocé (lui condannato a 8 anni e 6 mesi), Barbara e Francesco, così come quella di Rodolfo Diani. Condanna a 4 anni e 6 mesi, invece, per l’avvocato Mario Giglio.

L’inchiesta

Con l’inchiesta Sistema Assenzio è stato svelato un modus operandi che per anni avrebbe drogato la grande distribuzione a Reggio e provincia. Cuore dell'inchiesta è l'intricata storia del fallimento della Vally Calabria, società che a metà degli anni '90 gestiva una catena di discount tra Reggio e provincia, prima controllata da una cordata di "imprenditori" tra i quali Dominique Suraci e successivamente passata pressoché interamente in mano all'ex consigliere che, attraverso società a lui direttamente - seppure non formalmente - riconducibili, permetterà l'infiltrazione di una pluralità di ditte e società espressione diretta di sodalizi criminali cui affiderà le forniture più diverse.

Di seguito l’elenco delle decisioni del Tribunale:

Dominique Suraci 12 anni

Vincenzo Ferrigno assolto

Saloua Senia assolta

Giuseppe Crocè 8 anni

Fortunata Barbara Crocè assolta

Francesco Crocè assolto

Michele Crudo 4 anni

Carmine Polimeni 4 anni

Domenico Polimeni 4 anni

Pasquale Utano 6 anni

Marcello Brunozzi 3 anni

Rodolfo Diani assolto

Luciano Falcomatà 10 anni

Antonino Monorchio assolto

Giuseppe Rechichi prescrizione

Costanza Ada Riggio prescrizione

Mario Giglio 4 anni e 6 mesi

Rocco De Angelis 4 anni e 6 mesi

Antonio Cotugno 4 anni e 6 mesi

Francesco Calafiore 2 anni e 6 mesi

cons. min.