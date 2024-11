Sono stati ritrovati a seguito delle indagini svolte dalle forze dell'ordine i due mezzi, una pala meccanica e un escavatore, sottratti la scorsa notte nel deposito della società Castore Srl del Comune di Reggio Calabria.

A darne notizia il sindaco Giuseppe Falcomatà che in una nota ha messo in evidenza il brillante lavoro degli inquirenti che anche questa volta - si tratta della terza incursione in pochi mesi - sono riusciti a risalire al percorso dei malviventi, rinvenendo i mezzi rubati.

«Ancora una volta la squadra Stato ha dimostrato di essere più forte di chi vorrebbe danneggiare la collettività - ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà - trovo quantomeno singolare che gli stessi due mezzi siano stati presi di mira con due furti ed un tentato furto con danneggiamento dal mese di gennaio ad oggi. È evidente che qualcuno non abbia digerito l'avvio operativo del servizio di manutenzione da parte della nostra società in house, a capitale interamente pubblico, nata sulle ceneri della ex Multiservizi, società infiltrata cui era stata ritirata la certificazione antimafia prima del definitivo scioglimento».



Il primo cittadino ha evidenziato che «dopo un confronto con l'Amministratore della società Giuseppe Quattrone, da parte nostra non abbiamo arretrato di un millimetro. Il servizio - ha aggiunto il sindaco - non si è fermato neanche un istante e chiaramente, con il ritrovamento dei due mezzi, tornerà da subito ad essere implementato con l'intero parco macchine disponibile. Il servizio di manutenzione comunale è fondamentale per il decoro dell'area urbana. Continueremo a lavorare, con il nostro personale che ringrazio per l'opera di servizio che svolge ogni giorno nei confronti della collettività, come sempre senza risparmiarci un istante. Se qualcuno pensa di fermarci se ne faccia una ragione, la squadra Stato vince sempre».