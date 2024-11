Ancora una sparatoria nel quartiere Gallina di Reggio Calabria. Pochi munuti fa è stato ferito a colpi di arma da fuoco un noto imprenditore

Un noto imprenditore, Sebastiano Morabito, è stato ferito a colpi di arma da fuco pochi minuti fa nel quartiere Gallina di Reggio Calabria. L'uomo è stato sparato alla testa mentre era seduto nella sua auto. E' stato trasportato in ospedale. Dalle prime indiscrezione non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri.