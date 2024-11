Tre uomini sono stati fermati con l’accusa di estorsioni violente. La vittima aveva denunciato l’accaduto ai carabinieri

REGGIO CALABRIA - Tre persone sono state arrestate dai carabinieri nella frazione Ortì di Reggio Calabria per estorsione, sequestro di persona, lesioni personali e violenza privata. Gli arrestati sono i fratelli Francesco e Firolamo Morabito, di 37 e 28 anni, e Giovanni Panzera, di 46.

Un uomo ha denunciato ai carabinieri le richieste estorsive subite per un'attività di intermediazione per la compravendita di un immobile di proprietà della vittima non andata a buon fine.