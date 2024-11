Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, deve scontare una pena di tre anni e otto mesi

Nella giornata di ieri a Reggio Calabria, i Carabinieri della Stazione principale hanno tratto in arresto LAHAMI Kaled, di anni 20, già noto alle Forze dell'ordine, per il reato di rapina a mano armata in concorso e ricettazione, in esecuzione all’ordine di espiazione pena, emesso dalla locale Procura, dovendo scontare una pena complessiva di anni 3 e mesi 8 per fatti commessi in questo centro.