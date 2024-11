L'uomo, Francesco Conforti è stato arrestato e posto ai domiciliari per atti persecutori nei confronti di una donna

Un uomo, Francesco Conforti, di 30 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Rende per atti persecutori nei confronti di una donna. A Conforti è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare. L’uomo avrebbe molestato telefonicamente la donna e, nelle settimane scorse, ha incendiato un condominio per vendicarsi dell’amministratore che aveva fornito la testimonianza per gli atti persecutori subiti dalla vittima.