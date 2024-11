Sei ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite, questa mattina, nell’ambito dell’inchiesta denominata ‘il 7 e l’8’, partita un anno fa e culminata con il sequestro di sedici chili di marijuana

Rende - Sei ordinanze di custodia cautelare sono stati eseguiti dai carabinieri di Rende in collaborazione con i colleghi delle compagnie di Corigliano e Roccella Jonica, su richiesta della Procura di Cosenza. Le ordinanze cautelari, quattro in carcere e due ai domiciliari, sono0 scattate nell’ambito dell’inchiesta “ il 7 e l’8”, partita un anno fa e culminata con il sequestro di sedici chili di marijuana, abbandonati dagli indagati in Rende, via Ettore Majorana, nella notte tra il 7 e l’8 ottobre 2014.

Gli arrestati sono: Michele Perri 34 di Cosenza, Matteo Gerecitano 29 anni di Siderno, Cosimo Panetta 26 anni di Siderno, Bruno Panetta 34 anni di Siderno. Ai domiciliari Marco Maglio 30 anni di Cariati e Giuseppe Tassone 24 anni di Siderno.