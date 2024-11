Gli inquirenti non hanno dubbi. È sicuramente di matrice dolosa l’incendio che ha distrutto l’auto di un carabiniere di Rende, noto per il suo costante impegno e controllo del territorio

Una tanica in odor di liquido infiammabile è stata rinvenuta vicino all’auto parcheggiata in via Puccini a Rende incendiata da ignoti la scorsa notte. Proprietario del mezzo un carabiniere della Compagnia di Rende, in servizio al Nucleo operativo e radiomobile.



Gli inquirenti non hanno dubbi sulla matrice dolosa dell’incendio. Probabilmente il costante impegno e controllo del territorio dell’agente hanno infastidito qualche malvivente. L’ipotesi che si fa largo è infatti quella della ‘vendetta’.