Bindi: ‘serve approvare nuove norme beni confiscati’

"Come Commissione abbiamo predisposto una nuova normativa che riguarda i beni confiscati alle mafie che ci auguriamo il Parlamento approvi in tempi brevi". Lo ha detto il Presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi, a Rende per una Lectio magistralis all'Università della Calabria. "Si tratta di norme - ha aggiunto - proprio per rendere i procedimenti più veloci, per selezionare meglio gli amministratori giudiziari e per dare incarichi e tariffari adeguati a questi impegni. Il sequestro e la confisca dei beni, infatti, ci ha portato ad ottenere grandi risultati, la parte più critica è l'assegnazione e la restituzione dei beni. Oggi pomeriggio non a caso saremo a Limbadi, dove grazie al commissariamento del comune, che credo la Commissione abbia provocato con una visita precedente, in pochi mesi si è portato a possibile utilizzazione beni della cosca Mancuso"."Soprattutto - ha concluso Bindi - ci auguriamo di trovare una società civile e anche le forze economiche disponibili a partire dalle banche, a farsi carico di questa grande sfida".