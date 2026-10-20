La voce rotta dall’emozione e le lacrime durante la protesta degli agricoltori e degli autotrasportatori. Il video dell’intervento della piccola rimbalza sui social: «Noi stiamo lottando per voi e non vi fermate nemmeno»

«Non è bello vedere un papà che ti dice: “Amore, questa cosa non te la posso comprare perché devo pagare la bolletta”». Ha dodici anni Rosa Pagnotta e, con la semplicità e quel pizzico di incoscienza della sua età, è riuscita a raccontare una realtà che riguarda tante famiglie. Il suo intervento al presidio degli agricoltori e degli autotrasportatori di Rende, ripreso in un video che sta circolando sui social e nelle chat, è diventato nel giro di poche ore una testimonianza delle difficoltà economiche che attraversano il territorio calabrese.

Rosa non usa formule politiche né discorsi complicati, ma racconta con la voce rotta dall’emozione e dalle lacrime quello che significa vedere un padre preoccupato per le spese, sentirlo dire che non ce la fa più con i costi e dover rinunciare anche a qualcosa di piccolo. Come un acquisto o una semplice uscita nel fine settimana con i genitori, i fratelli e le sorelle: «Non è tanto bello», ripete più volte Rosa. «Non è tanto bello sentire un papà che dice: “Non ce la faccio con questi costi così alti”», ha proseguito la piccola, portando l’attenzione sulle conseguenze che la situazione economica del settore agricolo può avere anche sulla vita quotidiana dei figli.

Nel suo intervento non manca un velo polemico, la dodicenne, infatti, parla anche dell'indifferenza di chi passa davanti al presidio senza fermarsi: «Non è tanto bello nemmeno vedere tanta gente che passa davanti al presidio e nessuno si ferma. Noi stiamo lottando anche per voi, per tutti voi, e voi non vi fermate nemmeno».