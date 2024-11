I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno esposto numerosi striscioni e bandiere. I lavoratori chiedono, in particolare, interventi contro la disoccupazione e per migliorare la sanità in Calabria

E’ in corso davanti al Museo nazionale di Reggio Calabria un presidio delle organizzazioni sindacali della Cgil e dell’Usb per chiedere al premier Renzi, da poco arrivato, interventi in favore dello sviluppo in Calabria.



Alcuni lavoratori chiedono di poter avere un colloquio con il Premier per illustrargli la situazione di «disagio che si vive in Calabria. C'è molta disoccupazione - sostengono - e ci sono grandi disagi in tutta la regione». I lavoratori scandiscono anche slogan per chiedere «basta alle passerelle e basta ai Patti. Servono fatti concreti».



L’area del Museo è presidiata da un consistente numero di forze dell’ordine.