La Corte di Cassazione discuterà il 18 gennaio 2027 il ricorso della Procura generale di Catanzaro contro la decisione che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’accusa sulle assoluzioni di alcuni imputati del processo Reset. Al centro della controversia c’è la validità del deposito cartaceo dell’impugnazione, effettuato dal pubblico ministero sostenendo di non poter utilizzare il sistema telematico a causa di un malfunzionamento.

La pronuncia è attesa anche nel filone celebrato con rito abbreviato, dove si pone un’analoga questione sulle modalità di presentazione degli appelli. Proprio in attesa di un chiarimento, la requisitoria della Procura generale è stata recentemente rinviata.

Perché la decisione interessa anche il rito abbreviato

Il ricorso fissato per gennaio riguarda l’ordinanza con cui, il 21 ottobre 2026, la Corte d’Appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza numero 1056/2025 del Tribunale di Cosenza, relativa al rito ordinario.

Anche nel procedimento con rito abbreviato, tuttavia, l’appello dell’accusa è stato depositato su carta anziché attraverso il sistema telematico. Da qui l’attesa per una decisione che chiarisca la questione giuridica controversa.

Il deposito su carta e il malfunzionamento informatico

Il ricorso della Procura generale, datato 2 novembre 2026, è firmato dal sostituto procuratore generale Giuseppe Cava e dal sostituto procuratore Corrado Cubellotti, applicato alla Procura generale per il procedimento.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, il problema informatico era stato rilevato il 24 febbraio 2026. Il giorno successivo, constatata la persistenza del guasto, il pubblico ministero aveva consegnato l’appello in formato cartaceo alla cancelleria del Tribunale di Cosenza. La scadenza indicata era il 27 febbraio, quindi due giorni dopo.

A sostegno dell’impossibilità di procedere online, l’accusa richiama le schermate con i codici di errore, una richiesta di assistenza e i decreti del presidente del Tribunale di Cosenza che, secondo la lettura proposta nel ricorso, consentivano di derogare al deposito esclusivamente telematico.

Le ragioni dell’inammissibilità e la contestazione della Procura

La Corte d’Appello aveva concentrato l’attenzione sui due giorni ancora disponibili prima della scadenza. Secondo i giudici, il deposito cartaceo del 25 febbraio non esonerava il pubblico ministero dal presentare l’atto telematicamente entro il 27, non essendo documentata la prosecuzione del malfunzionamento per tutto il periodo successivo.

L’ordinanza aveva richiamato anche gli appelli che alcuni difensori erano riusciti a depositare online tra il 25 e il 27 febbraio.

La Procura generale contesta entrambi gli argomenti. Per l’accusa, una volta attestato il guasto e depositato validamente l’atto su carta, non sarebbe stato necessario ripetere l’invio in formato digitale. Un obbligo ulteriore che, nella prospettazione dei ricorrenti, non sarebbe previsto dalla disciplina sui malfunzionamenti informatici.

Quanto ai depositi delle difese, i magistrati sottolineano che avvocati e pubblici ministeri utilizzavano strumenti differenti: il portale PDP per i primi e l’applicativo APP per i secondi. Il funzionamento del portale dei difensori, sostengono, non dimostrerebbe quindi l’assenza di problemi nel sistema utilizzato dall’accusa.

Il precedente di Maestrale-Olimpo-Imperium

L’udienza di gennaio arriva dopo una recente decisione della Seconda sezione penale della Cassazione su una controversia analoga, emersa nel processo Maestrale-Olimpo-Imperium.

In quel caso la Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura generale di Catanzaro contro la pronuncia del 29 giugno che aveva dichiarato inammissibili gli appelli dell’accusa per modalità di deposito ritenute non conformi alle regole del processo telematico.

Le impugnazioni riguardavano 35 assoluzioni, trenta totali e cinque parziali, pronunciate nel giudizio abbreviato di primo grado il 20 marzo 2025. Il rigetto ha reso definitive le assoluzioni per i trenta imputati.