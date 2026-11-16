La ’ndrangheta entra nell’inchiesta che ha portato Revolut sotto amministrazione giudiziaria. Tra le movimentazioni finanziarie finite sotto la lente della Guardia di finanza di Milano ci sono anche quelle di società riconducibili a tre indagati legati alla cosca dei Farao-Marincola. E tra i nomi dei clienti italiani della banca digitale compaiono persone già coinvolte in alcune delle principali indagini milanesi sulla criminalità organizzata, dal caso Hydra alla cosiddetta «banca occulta» delle mafie.

È quanto emerge dal provvedimento della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che ha disposto per un anno l'amministrazione giudiziaria di Revolut Bank Uab, istituto con sede in Lituania e succursale italiana a Milano. La decisione arriva al termine degli accertamenti del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, coordinati dal pubblico ministero Paolo Storari. L'udienza è stata fissata per il 25 febbraio.

I clienti coinvolti nelle inchieste e i collegamenti con la ’ndrangheta

Nel decreto di 39 pagine, i giudici ricostruiscono come tra la clientela italiana di Revolut siano state individuate 24 persone residenti nel circondario milanese che, tra il 2023 e il 2024, risultavano coinvolte in procedimenti per reati rilevanti. Gli accertamenti hanno poi fatto emergere, tra l'altro, le operazioni di società riconducibili a tre indagati legati alla cosca Farao-Marincola e i movimenti di denaro di altre persone arrestate nell'ambito della maxi inchiesta milanese sulla «banca occulta» delle mafie.

Tra i nomi citati nel provvedimento figura Maurizio Ponzoni, imprenditore il cui nome era già comparso in un'altra indagine per i rapporti d'affari con Vincenzo Rispoli, storico esponente della ’ndrangheta in Lombardia. C'è poi Nunzio Samuele Calamucci, esperto informatico arrestato nel 2024 nell'inchiesta Equalize sui presunti accessi abusivi alle banche dati strategiche. Compare anche Saverio Pintaudi, collaboratore di giustizia nell'indagine Hydra, che ha ricostruito la presunta alleanza tra esponenti di ’ndrangheta, Cosa nostra e Camorra.

Il quadro investigativo riguarda dunque una platea eterogenea di clienti, alcuni dei quali coinvolti in procedimenti per reati di particolare gravità. La presenza di questi nominativi negli atti non equivale, naturalmente, a una responsabilità penale accertata per ciascuno di loro.

Le contestazioni sui controlli e i flussi di denaro

Il cuore del provvedimento riguarda le presunte carenze nei sistemi di identificazione della clientela e di prevenzione del riciclaggio. Secondo la ricostruzione della Procura, le falle nei controlli avrebbero consentito a soggetti indagati o condannati per reati gravi di utilizzare i servizi bancari per trasferire, occultare o distrarre capitali. Il procuratore Marcello Viola ha indicato in 76,5 milioni di euro il valore complessivo delle movimentazioni che, secondo gli inquirenti, avrebbero potuto essere intercettate attraverso un'applicazione più efficace degli obblighi antiriciclaggio.

La misura non equivale a una condanna della banca né presuppone una sua partecipazione volontaria alle condotte illecite. L'intervento del Tribunale è di natura preventiva e punta a correggere le criticità organizzative individuate dagli investigatori. Gli amministratori giudiziari nominati, l'avvocata Ilaria Ramoni e il professionista Piero Antonio Capitini, dovranno affiancare il management nelle verifiche e negli interventi necessari a impedire che i servizi dell'istituto possano continuare a essere utilizzati per finalità illecite.

Il precedente della truffa con la mail della Prefettura di Reggio Calabria

Per la Calabria c'è anche un secondo capitolo, distinto dall'indagine milanese sui controlli antiriciclaggio. Lo scorso settembre era emerso che un gruppo di hacker avrebbe ottenuto dati riservati di centinaia di clienti Revolut utilizzando una casella di posta elettronica riconducibile alla Prefettura di Reggio Calabria. Le richieste, presentate come comunicazioni ufficiali delle autorità, avrebbero indotto la banca a consegnare informazioni sui correntisti. La stima diffusa all'epoca parlava di circa 680 persone coinvolte.

Sulla vicenda è stata aperta un'indagine dalla Procura di Reggio Calabria per intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Gli investigatori, nelle prime fasi degli accertamenti, non avevano ancora certezze sull'eventuale compromissione di un computer della Prefettura o del ministero dell'Interno. Si tratta di un episodio diverso rispetto alle contestazioni che hanno portato all'amministrazione giudiziaria, ma che ha riportato l'istituto al centro dell'attenzione per la gestione dei dati e delle procedure di verifica.

La replica di Revolut e la posizione di Adusbef

La banca ha annunciato piena collaborazione con le autorità italiane. «Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane», ha dichiarato un portavoce. L'istituto afferma di prendere «con la massima serietà» gli obblighi normativi e i controlli antiriciclaggio, sostenendo di investire costantemente nel rafforzamento dei sistemi di contrasto ai reati finanziari, nel monitoraggio delle transazioni e nei gruppi dedicati alla compliance.

La società precisa inoltre di non poter commentare singoli conti o procedimenti in corso, ma assicura che «i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano a operare regolarmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti».

Sulla vicenda è intervenuta anche Adusbef. Il presidente Antonio Tanza parla di contestazioni «di estrema gravità» e chiede risposte sull'efficacia dei controlli: la facilità con cui si apre un conto e si trasferisce denaro, osserva, deve essere accompagnata dalla capacità di identificare i clienti e riconoscere le operazioni anomale. L'associazione ricorda inoltre i disagi segnalati dagli utenti lo scorso ottobre, quando alcuni correntisti avrebbero avuto difficoltà a effettuare pagamenti, bonifici e prelievi, e sollecita informazioni tempestive sugli interventi richiesti dagli amministratori giudiziari.

La vicenda arriva mentre Revolut, nata a Londra nel 2015 come applicazione per i pagamenti e i viaggi, è diventata uno dei maggiori gruppi fintech internazionali. In Italia la crescita è stata rapida, anche grazie all'introduzione dell'Iban nazionale e all'estensione dei servizi oltre la clientela più giovane. Ora la misura disposta a Milano apre una fase di verifica sui presidi antiriciclaggio, mentre per i clienti la banca assicura la normale continuità operativa.