All’indomani dell’arresto per favoreggiamento di immigrazione clandestina, per il sindaco di Riace Mimmo Lucano arriva la sospensione da parte del Prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari. Il provvedimento è stato notificato stamane al segretario comunale.

Intanto domani mattina alle 9:00 il primo cittadno comparirà davanti al gip del tribunale di Locri Domenico Di Croce per l’interrogatorio di garanzia. Soltanto dopo averlo sentito il giudice deciderà se confermare o meno la misura cautelare. Intanto a Riace un gruppo di migranti è sceso nuovamente oggi in piazza per protestare e chiedere che il sindaco sia rimesso in libertà. Il corteo è partito da casa del sindaco e si snoderà per le vie della cittadina.