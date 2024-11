Completati i lavori di ripristino dell'infrastruttura lungo la statale Cosenza-Sila

Riapre il viadotto del Cannavino lungo la statale 107, la strada che collega Cosenza con la Sila e Crotone. L’Anas, nel corso di una riunione presieduta dal prefetto Gianfranco Tomao, ha confermato la riapertura al traffico in entrambi i sensi di marcia. Dal 20 ottobre transito libero per i mezzi leggeri. Da lunedì 23 ottobre potranno percorrere il viadotto anche gli autobus di linea. Per i mezzi pesanti invece, bisognerà attendere il 30 ottobre, per consentire la piena e completa maturazione dei calcestruzzi.

A dicembre altro breve periodo di chiusura

Nel mese di dicembre inoltre, per consentire la posa in opera dei giunti tecnici definitivi ancora in corso di lavorazione, si procederà ad una ulteriore, breve chiusura. Infine, su richiesta del prefetto e dei sindaci dei territori interessati, Anas effettuerà ulteriori sopralluoghi, unitamente alla polizia stradale, provinciale ed alle polizie municipali, per definire la tipologia degli interventi di messa in sicurezza del percorso alternativo. Le risultanze di tali sopralluoghi ed i conseguenti interventi delineati, saranno oggetto di una ulteriore riunione alla quale saranno invitati a partecipare anche rappresentanti dell’amministrazione regionale.