L’ex commissario di Arrical Bruno Gualtieri svela come lievitano i costi di smaltimento. E sul blocco della gara per l’affidamento del gestore unico di Catanzaro-Vibo-Crotone dice: «Il piano è pronto ma la gara non è mai stata pubblicata»

«Sui giornali calabresi abbondano, in questi mesi, articoli e dichiarazioni preoccupate dei sindaci sul caro-Tari. Preoccupazioni più che legittime. Ma é arrivato il momento di raccontare ai cittadini perché la tariffa sui rifiuti aumenta e chi ha interesse a mantenerla alta». Così l’ex commissario di Arrical, Bruno Gualtieri, spiega l’aumento delle tariffe sui rifiuti deliberato di recente dall’agenzia che in Calabria gestisce acqua e rifiuti.

«Non è sfortuna cosmica o inflazione galoppante. È il frutto di scelte ben precise. O, peggio ancora, di non-scelte calcolate. Vi ricordate i cumuli di rifiuti per le strade calabresi nella primavera del 2022? Sembrava l'ennesima estate rovinata. Eppure, con un po' di volontà e tanto lavoro, la situazione è stata risolta in pochi mesi. Da allora il sistema ha retto e le "emergenze" si sono dissolte. È bastato così poco? La risposta è sì. Una riforma voluta dal presidente Occhiuto ha segnato la svolta, supportata dal lavoro silenzioso di chi ha agito guardando solo all'interesse pubblico».

«Giorni e notti – sottolinea ancora Gualtieri – a sistemare ciò che per anni era stato lasciato marcire. Altro che "emergenza": era strategia. Facciamo un esempio concreto. Un impianto pubblico per il trattamento dei rifiuti, finanziato con fondi europei, che spesso non riusciamo nemmeno a spendere. Se l'impianto si realizza, il costo di trattamento si riduce drasticamente. Perché? Il pubblico, a differenza del privato, non deve scaricare il peso dell'investimento sui cittadini. Niente profitti da garantire, niente business da proteggere. Solo servizio. Ed è proprio questo il problema: servire i cittadini non conviene a tutti».

«C’è poi la questione del monopolio. Quando il pubblico non ha impianti, chi ce li ha – i privati – detta le regole: stabilisce i prezzi e gli altri devono solo pagare. Un monopolio coltivato con cura – evidenzia – bloccando sistematicamente ogni tentativo pubblico di entrare in campo. La domanda nasce spontanea: perché non si fanno gli impianti pubblici? Risposta: perché da decenni il sistema calabrese non lavora per i cittadini, ma per chi vuole approfittarsene. È una vera e propria filiera del freno: ogni volta che si tenta di fare ordine, scatta il sabotaggio. Durante il mio incarico in Arrical, ho provato a rompere questo schema con quattro iniziative concrete, tutte nella stessa direzione: ridurre la spesa pubblica, spezzare il monopolio, abbassare la Tari».

La piattaforma di Bisignano

«Si voleva realizzare una piattaforma nel Comune di Bisignano – spiega l’ec commissario di Arrical – per la selezione e valorizzazione delle frazioni secche (carta, plastica, metalli, vetro). In parole povere: anziché regalare questi materiali, li si sarebbe selezionati e venduti, recuperando risorse per i Comuni e riducendo la Tari per i cittadini. Un'operazione semplice, sostenuta anche dall'amministrazione comunale guidata da Francesco Fucile. Ma, come spesso accade, niente da fare».

Il cantiere di Sambatello

«A Reggio Calabria – denuncia ancora Gualtieri – in località Sambatello, l'impianto pubblico da realizzare era fermo. È bastata una diffida e una rescissione in danno per far ripartire il cantiere. Ma il tempo perso è costato caro: secondo Arrical, circa 26 milioni di euro a quella data. Tradotto: 26 milioni finiti nelle bollette dei cittadini».

Il caso di Alli

«A Catanzaro, località Alli, stesso tentativo. Anche qui – insiste – si tentava la rescissione per far ripartire i lavori. Ma l'operazione si e impantanata. Il danno stimato? Oltre 26 milioni di euro. E continua a crescere. È dire che, se fosse entrato in funzione, l'impianto avrebbe trattato l'umido a 29,60 euro a tonnellata, contro i 150 euro pagati oggi. A Milano, che certo non e il Far West, si pagano 35 euro. E noi? Non solo non trattiamo, ma nemmeno bandiamo gare aperte. Continuiamo a strapagare».

La gara per il gestore unico dei rifiuti

«Infine – dice – la più grande operazione: la gara per il gestore unico dei rifiuti dell'area centrale della Calabria (Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone), per una concessione da 2 miliardi di euro in 20 anni. Il Piano d'Ambito prevedeva un sistema integrato di completamento degli impianti e di raccolta, trattamento, valorizzazione, smaltimento e bollettazione puntuale. Ogni cittadino avrebbe pagato solo per quanto effettivamente prodotto, finalmente con una Tari equa e trasparente. Il Piano era pronto, ma la gara non e mai stata pubblicata. Perché? Il Piano Regionale dei Rifiuti è stato approvato in Consiglio regionale a marzo 2024 (propedeutico all'approvazione del Piano d'Ambito), ma l'assemblea di Arrical da ottobre 2024 ha preferito dedicarsi ai pef comunali, balbettando su questioni ben più strategiche».

Intanto i cittadini continuano a pagare. «Si dirà: "ci vogliono competenze". Vero. Ma allora perché Arrical non si dota di una struttura tecnica autonoma, competente, capace di operare nell'interesse dei cittadini e contribuire concretamente alla riduzione della Tari?”, si chiede Gualtieri.

«Oggi, invece, l'assemblea appare paralizzata, ostaggio di una burocrazia autoreferenziale e delle solite logiche di palazzo. I sindaci, anziché essere sostenuti e orientati, vengono lasciati soli, disorientati da finte verità ambientali e dossier confezionati ad arte da chi ha tutto l'interesse a coprire storture e malaffare. È così, chi prova a cambiare le cose viene sistematicamente isolato. Il sistema attuale costa 125 milioni l'anno, quello pubblico ne costerebbe 95. La differenza? 30 milioni che finiscono chissà dove, invece che nelle tasche dei cittadini. Non è questione di ideologia, ma di matematica. E di onestà».

«Importo che consentirebbe di azzerare tutti i debiti storici dei comuni sui rifiuti in circa 3 anni. Invece, continuiamo a pagare di più, per avere meno. E allora – conclude Bruno Gualtieri –la vera domanda è: a chi conviene davvero che tutto resti così com'è? Non sarà che, tra una Tari che sale e un impianto che non si fa, c’è chi ci mangia sopra? Ai posteri, e ai contribuenti, l'ardua sentenza».