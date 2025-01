VIDEO | Manifesti con frasi di Calamandrei e coccarda tricolore per ribadire il contrasto alle norme del Governo: «Siamo contrari ma non vogliamo arrestare il dialogo»

«Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra costituzione, andare sulle montagne, nelle carceri, nei campi, dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata questa nostra Costituzione».

Prima dell'apertura dell'anno giudiziario a Catanzaro, un gruppo di magistrati ha protestato contro l'approvazione della riforma Nordio.

Due manifesti con frasi di Calamandrei per dire no alla riforma della Giustizia che contempla, tra le altre cose, la separazione delle carriere tra funzioni requirenti e giudicanti. I magistrati, toga sulle spalle, Costituzione in mano e coccarda tricolore appuntata sul petto, hanno protestato davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro aderendo alla manifestazione indetta dall’Associazione magistrati.

«Stiamo portando la protesta davanti a quello che è il nostro posto di lavoro – ha detto Graziella Viscomi pm di Catanzaro e coordinatrice nazionale di Area Dg –. Una protesta che non arresta il dialogo. Questa protesta è anche per i cittadini perché porre un pubblico ministero sotto l’esecutivo è un danno enorme».