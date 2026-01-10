L'attore turco Can Yaman, protagonista di Sandokan, è stato rilasciato ad Istanbul dopo essere stato arrestato in un'operazione antidroga insieme ad altre sei persone, tra le quali Selen Gorguzel.

L'attore e modello, secondo i media locali, sarebbe stato trovato in possesso di stupefacenti e sarebbe stato rilasciato dopo aver testimoniato agli inquirenti.

Can Yaman e Selen Gorguzel sono stati portati all'Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue, hanno riferito fonti citate dai media turchi.

L'indagine riguarda le accuse di «possesso di droghe o stimolanti per uso personale», «agevolazione dell'uso di droghe» e «incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione».

Attore e modello, nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman è noto per le sue interpretazioni in serie di successo. Tra il 2022 e il 2024 ha partecipato alla serie di Canale 5 Viola come il mare, nel ruolo dell'ispettore capo Francesco Demir. Nel 2025 è stato protagonista nella miniserie Il Turco e nella serie reboot della Rai Sandokan. In precedenza era apparso anche in un cameo nella serie Che Dio ci aiuti 6.

Sarebbe stata una soffiata, secondo la testata turca Hurriyet, a portare all'arresto di Yaman. Secondo Cnn Turk, citata sempre da Hurriyet, nel Bebek Hotel si sospettava l'esistenza di una «stanza segreta» nella quale potrebbero essere state realizzate delle registrazioni, e a quanto pare adesso questa stanza segreta sarebbe stata trovata. La stampa locale ora si chiede quale fosse la vera funzione di questa presunta stanza, e chi la utilizzasse, avanzando anche il sospetto di possibili video girati per essere successivamente usati a scopo di ricatto.

Secondo quanto risulta infatti al giornale, la Procura non aveva emesso un mandato di arresto per Yaman nell'ambito delle indagini, ma aveva ordinato la perquisizione di nove locali, tra cui l'Hotel Bebek, dove l'interprete di Sandokan stava passando la serata. Ma a quanto pare qualcuno avrebbe segnalato che l'attore avrebbe fatto uso di droghe e nel corso della perquisizione della discoteca gli sono state trovate addosso delle sostanze. Yaman è stato quindi arrestato.

L'operazione è scattata dopo la mezzanotte, e in alcuni locali è stata trovata droga. Secondo Hurriyet il blitz era «mirato a colpire alcune celebrità». Il giornale pubblica anche delle fotografie che mostrano diverse droghe, presumibilmente sequestrate durante l'operazione.

Tra i sette arrestati dalla polizia turca, ci sarebbero anche Ayşe Sağlam e Ceren Alper, oltre a proprietari di locali, gestori e YouTuber.