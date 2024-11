La Dda di Catanzaro (pm Antonio De Bernardo e Annamaria Frustaci) ha chiesto il rinvio a giudizio per 25 indagati nell'ambito dell’inchiesta antimafia denominata “Rinascita Scott 3-Assocompari” contro il clan Bonavota di Sant’Onofrio. La richiesta è stata inoltrata al gup distrettuale per 5 indagati in meno rispetto all’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Posizioni stralciate per: Kenneth David Baxter, 70 anni, nato nel Regno Unito; Gavin Marc Kaye, 60 anni, di Londra; Guy Anthony Rees, 59 anni, nato a Cookham (Gli), residente a Milano; Edina Margit Szilagyi, 57 anni, di Budapest; Eva Erzsebet Szilagyi, 54 anni, di Budapest. Mentre per gli altri 25 è stato chiesto il processo. Ecco chi sono.

Continua a leggere su IlVibonese.it