Ammesse tutte le richieste di parte civile avanzate, mentre quattro imputati saranno giudicati con il rito abbreviato. Lo ha deciso questa mattina il gup distrettuale, Sara Merlini, nel procedimento penale nato dall’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata “Rinascita Scott 3 – Assocompari” contro il clan Bonavota di Sant’Onofrio.

In particolare, rito alternativo, quindi (che comporta in caso di condanna uno sconto di pena pari ad un terzo) per Giuseppe Fortuna, 46 anni, di Filogaso, Giuseppe Fortuna, 60 anni, detto Pino, di Vibo Valentia, Giuseppina De Luca, 55 anni, di Vibo Valentia, Vincenzo Barba, 72 anni, di Filogaso. Le loro posizioni verranno esaminate il 24 gennaio quando è prevista la requisitoria del pubblico ministero. Ammesse poi dal gup le seguenti parti civili, sia per il troncone dell’abbreviato che per quello dell’ordinario: Presidenza del Consiglio dei ministri, antiracket, Regione Calabria, Provincia di Vibo Valentia, Comune di Vibo Valentia, Comune di Pizzo e Comune di Sant’Onofrio.

