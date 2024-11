Sono 479 in totale, gli indagati dell’inchiesta antimafia “Rinascita-Scott”.

In queste ore, i carabinieri stanno notificando loro l’avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. La maxi operazione anti 'ndrangheta si chiude con l’applicazione di ulteriori 18 misure cautelari (11 in carcere e 7 obblighi di dimora). Le misure odierne hanno permesso di smantellare un’organizzazione a delinquere dedita al traffico internazionale di stupefacenti.

Gli indagati

1) ACCORINTI Ambrogio, alias “SCIMUSCA” nato a Zungri (VV) il 29.04.1963, ivi residente.

2) ACCORINTI Angelo, nato a Tropea il 17.02.1988 e residente a Zungri.

3) ACCORINTI Angelo, nato a Tropea (VV) il 06.12.1991, res. Zungri.



4) ACCORINTI Giuseppe Antonio, alias “SCIMUSCA” detto Peppone, nato a Zungri il 27.03.1959, ivi res.

5) ACCORINTI Paolo, nato a Tropea (VV) il 15.11.1992 residente a Zungri.



7) ACCORINTI Salvatore, nato a Tropea (VV), il giorno 08.09.1974, ivi residente

8) ADAMO Nicola, nato a Cosenza il 31/07/1957 ed ivi residente

9) AIELLO Domenico Rosario, nato a Vibo Valentia il 07.10.1995 ivi residente.

10) ALESSANDRIA Serafino, alias “PITTA”, nato a Tropea il giorno 11.08.1995 e residente a Zungri.

11) ALTAMURA Irene, nata a Soriano Calabro (VV) il 05.04.1997, residente a Serra San Bruno.

12) AMABILE Francesco, nato a Tropea il 20.09.1984, residente a Parghelia.

13) ANELLO Domenico, detto “Andrea”, nato a Vibo Valentia (VV), il 06.05.1985, residente in Curinga.

14) ARCELLA Onofrio, nato a Vibo Valentia il 07.12.1987, residente a Sant’Onofrio (VV).

15) ARENA Bartolomeo, nato a Vibo Valentia il 15.11.1976 ed ivi residente

16) ARTUSA Domenico, nato a Vibo Valentia (VV), il 15.11.1962, ivi residente.

17) ARTUSA Mario, nato a Vibo Valentia (VV), il giorno 11.10.1966, residente in Milano (MI).

18) ARTUSA Umberto Maurizio, nato a Vibo Valentia (VV), il 03.10.1968, ivi residente.

19) ARTUSA Vittoria, detta “Mirella”, nata a Vibo Valentia (VV), il 04.09.1974, ivi residente.

20) ASCONE Salvatore, nato a Limbadi, l’11.09.1966, ivi residente.

21) BALDO Manuele Michele, nato in Francia il 29.05.1966 e residente in Ionadi.

22) BARBA Bruno, nato a Vibo Valentia il 22.04.1984, ivi res.

23) BARBA Francesco, nato a Vibo Valentia il 23.04.1962, ivi res.

24) BARBA Nicola, nato a Vibo Valentia il 07.04.1952 e residente a Vibo Valentia Frazione Bivona.

25) BARBA Raffaele Antonio Giuseppe, detto “Pino Presa” nato a Vibo Valentia il 06.01.1968, residente a Vibo Valentia.

26) BARBA Vincenzo, alias “U Musichiere”, nato a Vibo Valentia il 14.04.1952 e residente in Vibo Valentia.

27) BARBIERI Antonino, alias “Carnera”, nato a Cessaniti il 02.10.1959, ivi res.

28) BARBIERI Francesco, detto “Ciccione o Carnera”, nato a Cessaniti (VV) il 21.02.1965, di Giuseppe e di MAZZEO Maria Concetta, residente frazione Piana Pugliese.

29) BARBIERI Francesco, nato a Tropea (VV) il 10.03.1988, residente a San Calogero (VV).

30) BARBIERI Giuseppe, alias “Padre Pio”, nato a Vibo Valentia il 23.07.1973 residente a Sant’Onofrio.

31) BARBIERI Giuseppe, alias “Pepparijeu”, nato a Tropea il 22.04.1992, di fatto domiciliato in Rombiolo.

32) BARBIERI Michelangelo, nato a Vibo Valentia il giorno 08.10.1993 e residente a Cessaniti (VV).

33) BARBIERI Onofrio, alias “38”, nato a Vibo Valentia il 10.01.1980 e residente a Vibo Valentia Fraz. Vena.

34) BARBUZZA Giuseppe, nato a Leonforte (EN) il 27.09.1948 e residente a Prato.

35) BARONE Antonio, nato a Vibo Valentia il 30.09.1972, residente in Mileto (VV) in Fraz. Paravati.

36) BARTOLOTTI Antonella, nata a Vibo Valentia il 02.06.1982, ivi residente.

37) BASILE Antonio Paolo Michele, nato a Vibo Valentia il 09.06.1963, ivi residente.

38) BASILE Francesco Ferdinando, nato a Vibo Valentia il 02.04.1956, ivi residente.

39) BATTAGLIA Michele, nato a Cinquefrondi (RC), il 23.03.1981, residente in Nicotera (VV).

40) BELSITO Luca, nato a Sant’Onofrio in data 28.03.1949 ivi residente.

41) BELSITO Luca, nato a Vibo Valentia il 25.04.1990 e residente a in Pizzo (VV).

42) BELSITO Rocco, nato a Vibo Valentia il giorno 11.10.1982 e residente a Sant’Onofrio.

43) BELVEDERE Lucio detto “Luciano”, nato a Vibo Valentia il 22.12.1981 ed ivi residente.

44) BESHAJ Adnant, nato in Albania il 24.05.1991, ivi residente, (espulso e rimpatriato in Albania in data 31.05.2018).

45) BIANCO Attilio, nato a Grassobbio (BG) il 05.09.1951, residente in Scandiano (RE).

46) BOGNANNI Francesco, nato ad Alessandria il 06.09.1973, residente a Vibo Valentia.

47) BONAVENA Francesco, nato a Cessaniti il 18.02.1934 ivi residente.

48) BONAVITA Francesco Giuseppe, alias “Pino Ercolino”, nato a Briatico il 20.12.1946.

49) BONAVITA Giuseppe Armando, nato a Tropea il 13.07.1979, residente a Briatico (VV).

50) BONAVOTA Domenico, nato a Vibo Valentia il giorno 01.06.1979 e residente a Sant’Onofrio.

51) BONAVOTA Michele, nato a Sant’Onofrio il 27.02.1967 e lì residente.

52) BONAVOTA Nicola, nato a Vibo Valentia il 15.06.1976 e residente in Sant’Onofrio.

53) BONAVOTA Pasquale, nato a Vibo Valentia il 10.01.1974 e residente a Roma.

54) BONAVOTA Salvatore, alias “Tore”, nato a Vibo Valentia il 06.12.1988 e residente a Sant’Onofrio.

55) BROSIO Domenica, nata a San Calogero il 02.03.1959, residente in Vibo Valentia.

56) CALABRETTA Giulio, nato il 24.10.1975 a Catanzaro, residente a Lamezia Terme.

57) CALABRETTA Giuseppe, nato a Davoli (CZ) il 01.01.1969, residente a Pineto (TE).

58) CALLIPO Gianluca, nato a Catanzaro il 14.06.1982 e residente a Pizzo (VV).

59) CAMILLO’ Domenico detto “Mangano”, nato a Vibo Valentia il 17.11.1994, ivi residente.

60) CAMILLO’ Domenico, nato a Vibo Valentia il giorno 01.09.1941, ivi residente.

61) CAMILLO’ Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 30.11.1974, ivi residente.

62) CAMILLO’ Michele, nato a Vibo Valentia il 22.11.1982.

63) CANNATA’ Francesco, nato a Vibo Valentia il 04.10.1976 e residente a Vibo Valentia.

64) CANNATA’ Gaetano Antonio, alias “Sapituttu”, nato a Vibo Valentia il 03.01.1974, ivi residente.

65) CAPIZZI Giuseppe, nato a Bronte (CT) il 03.07.1987, residente a Maletto (CT).

66) CAPOLONGO Pasquale, nato a Tufino (Na) il 11.10.1961 ivi residente.

67) CAPOMOLLA Cristian Domenico, nato a Soriano Calabro il 22.10.1988 e residente a Reggio Calabria.

68) CARA’ Filippina, nata a Vibo Valentia il 12.12.1989, residente a Filandari, di fatto domiciliata in Zungri.

69) CARCHEDI Paolo, nato a Vibo Valentia il 16.08.1963, ivi residente.

70) CARIA Enrico, nato a Pizzo il 10.07.1956 ivi residente.

71) CARIELLO Carmela detta “Melina” nata a Vibo Valentia il 25.05.1954 ed ivi residente.

72) CARNOVALE Francesco, nato a Vibo Valentia il 17.07.1968, residente a Fiumicino (RM).

73) CASTAGNA Jessica nata a Tropea il 28.08.1990, residente a Vibo Valentia.

74) CASTAGNA Nazzareno detto “Neno”, nato a Vibo Valentia il 23.12.1994, residente a Rombiolo (VV) Frazione Presinaci.

75) CATANIA Domenico, nato a Vibo Valentia l’08.08.1989 ivi residente.

76) CATANIA Filippo, nato a Vibo Valentia il 15.12.1951, ivi residente.

77) CAVALLARO Gianluigi, nato a Cinquefrondi (RC) il 30.12.1986, residente in Nicotera (VV).

78) CERASO Fortunato, nato a Vibo Valentia il 02.09.1972, ivi res.

79) CHIARAMONTE Danilo, nato a Vibo Valentia il 04.10.1993 ivi residente.

80) CHIARELLA Carmelo, nato a Vibo Valentia il 21.02.1991, ivi residente.

81) CHILLA Emanuela, nata a Roma il 22.07.1997, residente a Cerveteri (RM).

82) CICHELLO Caterina, nata a Vibo Valentia il 23.02.1999, residente a Filandari (VV).

83) CICHELLO Domenico, nato a Vibo Valentia il 05.12.1972 e residente a Filandari.

84) CICHELLO Rocco, nato a Vibo Valentia il giorno 11.04.1989 e residente a Filandari.

85) CICONTE Maria Carmela, detta Melina nata a Sorianello il 31.12.1969 e residente a Vibo Valentia Fraz. Bivona.

86) CIRIANNI Francesco, nato a Vibo Valentia il 03.12.1990 e residente a Carmagnola.

87) COBAJ Orkid, nato in Albania il 20.09.1992.

88) COLLOTTA Francesca, nata a Palermo (PA), il 18.01.1978, residente in Polia (VV).

89) COMERCI Sapienza, nata a Ioppolo (VV) il 16.11.1950, residente in Vibo Valentia.

90) COMITO Francesca, nata a Vibo Valentia il 21.08.1981 ivi residente.

91) CONTARTESE Pantaleone, nato a Limbadi (VV) il 23.04.1946 ivi residente.

92) CONTARTESE Salvatore, nato a Vibo Valentia (VV), il 25.10.1977, residente in Limbadi (VV).

93) CORIGLIANO Fabio Salvatore, nato a Vibo Valentia il 01.10.1997 ivi residente.

94) CRACOLICI Domenico, nato a Vibo Valentia il 21.04.1982 e residente a Maierato.

95) CRACOLICI Francesco, nato a Vibo Valentia il 10.01.1976 e residente a Filogaso.

96) CRISTELLI Chiarina, nata a Mangone (CS) il 14.01.1964 residente in Pizzo (VV).

97) CRUDO Antonio, nato a Vibo Valentia il 12.11.1969, res. a Zungri.

98) CRUDO Domenico, nato a Vibo Valentia il 02.07.1997, ivi residente, frazione Vena Superiore.

99) CUGLIARI Domenico, alias “Micu i Mela”, nato a Sant’Onofrio il 09.08.1959 e residente a Carmagnola.

100) CUGLIARI Domenico, detto “Scric”, nato a Vibo Valentia il 02.04.1982 e residente a Sant’Onofrio.

101) CUGLIARI Giuseppe, nato a Carmagnola (TO) il 15.03.1993, residente a Sant’Onofrio (VV);

102) CUGLIARI Maria Teresa, nata a Vibo Valentia il 29.07.1964, residente a Sant’Onofrio (VV);

103) CUGLIARI Raffaele, nato a Vibo Valentia il 13.09.1976 e residente a Sant’Onofrio (VV);

104) CUOMO Pino, nato a Lamezia Terme (CZ) il 17.07.1980 ed ivi residente;

105) CURELLO Antonio Emiliano, nato a Vibo Valentia il 19.01.1973, residente Sant’Onofrio (VV);

106) CURELLO Nazzareno Antonio, nato a Vibo Valentia il 30.08.1961, ivi residente;

107) CURELLO Saverio, nato a Vibo Valentia (VV) il giorno 01.09.1978, residente in Sant’Onofrio (VV);

108) CURTOSI Rosario, nato a Vibo Valentia il 16.11.1968, e residente a San Gregorio d’Ippona (VV);

109) CUTRI’ Antonino, nato a Cinquefrondi (RC) il 24.08.1984 e residente a Sinopoli (RC);

110) D’AMBROSIO Giuseppe, alias “Mboci”, nato a Vibo Valentia il 06.02.1993 ed ivi residente;

111) D’ANDREA Carmelo Salvatore, alias “Coscia d’Agneiju” nato a Vibo Valentia il 04.06.1958 e residente a Vibo Valentia;

112) D’ANDREA Giovanni Claudio, nato a Vibo Valentia il 27.10.1986 e residente a Vibo Valentia;

113) D’ANDREA Giuseppe, alias “Pino Coscia d’Agneiu” nato a Vibo Valentia il 20.03.1961, ivi residente;

114) D’ANDREA Pasquale Antonio, nato a Vibo Valentia il 27.04.1989 e residente a Vibo Valentia;

115) D’URZO Onofrio, nato a Vibo Valentia il 31.01.1993, residente in Sant’Onofrio (VV);

116) DE CARIA Paola, nata a Pizzo Calabro il 10.11.1971 e ivi residente;

117) DE CERTO Giuseppe, nato a Cinquefrondi (RC) il 27.04.1993, residente a Nicotera (VV);

118) DE DOMENICO Paolo, nato Messina il 27.02.1969, ivi residente;

119) DE FILIPPIS Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 24.06.1971 ivi residente;

120) DE GAETANO Fabio, nato a Vibo Valentia il 12.03.1980, residente a Rombiolo (VV);

121) DE GAETANO Nicola, nato a Vibo Valentia il 18.02.1988, residente a Rombiolo (VV);

122) DE IASIO Franco Domenico, nato a Sant’Angelo a Cupolo (BN) il 09.09.1951, residente a Benevento;

123) DE LUCA Giuseppina, nata a Vibo Valentia il 24.03.1968, ivi residente;

124) DE MARCO Daniela nata a Lamezia Terme (CZ) il 19/11/1977, e residente a Filadelfia (VV);

125) DE RITO Mario, nato a Vibo Valentia il 18.10.1974, residente a Ionadi (VV);

126) DE STEFANO Orazio, nato a Reggio di Calabria (RC), il giorno 11.02.1959, ivi residente;

127) DE VITA Massimiliano, nato a Lamezia Terme (CZ) il 27.11.1981, residente a Pizzo (VV);

128) DE VITO Cinzia nata a Vibo Valentia il 13.06.1986 ivi residente alla frazione Piscopio;

129) DELFINO Antonino, nato a Reggio Calabria il 30.10.1974, residente a Roma;

130) DELFINO Rocco alias “u Rizzu”, nato a Gioia Tauro (RC) il 25.07.1962, residente a Satriano (CZ);

131) DELFINO Salvatore, nato a Palmi (RC) il 05.06.1990, residente a Satriano (CZ);

132) DI MARIA Bruno, nato ad Agrigento il 02.09.1964 e residente a Porto Empedocle;

133) DI MARIA Giuseppe, nato ad Agrigento il 16.03.1967 ivi residente;

134) DI MICELI Filippo nato a Vibo Valentia il 04.02.1971 ivi residente fraz. Piscopio;

135) DI MICELI Francesco, nato a Vibo Valentia il 17.01.1976 e ivi residente;

136) DI MICELI Salvatore, nato a Vibo Valentia il 08.06.1999 ivi residente fraz. Piscopio;

137) DI VIRGILIO Antonio nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 02.11.1960 e residente a Catanzaro;

138) DIMITROVA ZHIVKA Taneva, nata in Bulgaria il 30.03.1981, residente a Sant’Onofrio;

139) DOMINELLO Michele, nato a Vibo Valentia il giorno 08.06.1991, ivi residente;

140) DRAGO Giuseppe, nato a Cosenza il 01.03.1970 e residente a Cosenza;

141) FAMA’ Matteo nato a Vibo Valentia il 15.06.1990 residente a Pizzo (VV);

142) FAZZARI Palmiro, nato a Rosarno il 10.01.1976 e residente a Milano;

143) FEBBRARO Domenico, nato a Vibo Valentia il 26.03.1993 e residente a Sant’Onofrio (VV);

144) FEDERICI Luigi, nato a Vibo Valentia il 30.06.1998. ivi residente;

145) FERA Nicola, nato a Chiaravalle Centrale (CZ), il 13.05.1962, ivi residente;

146) FEROLETO Giuseppe, nato a Crotone il 21.03.1991, residente a Pizzo Calabro (VV);

147) FERRANTE Gian-Franco, nato a Cetraro (CS) il 05.04.1964, residente Vibo Valentia;

148) FERRARO Marco, nato a Vibo Valentia il 18.03.1997 ed ivi residente;

149) FERRERI Miranda, nata a Vibo Valentia il 20.03.1970, residente in Filandari (VV);

150) FIARE’ Filippo, nato a San Gregorio d’Ippona il 15.03.1957, ivi residente;

151) FIARE’ Rosario, nato a San Gregorio d’Ippona (VV) il giorno 11.11.1948, ivi residente;

152) FIGLIANO Rosa, nata Sant’Onofrio il 19.11.1964 residente a Sant’Onofrio (VV);

153) FIORILLO Michele detto “Zarrillo”, nato a Vibo Valentia il 12.03.1986 ivi residente frazione Piscopio;

154) FIORILLO Michele cl. 1987, nato a Vibo Valentia (VV) il 18.01.1987, residente a Ionadi, fraz. Vena;

155) FIORILLO Nazzareno, nato a Vibo Valentia il 26.10.1965, ivi residente in fraz. Piscopio;

156) FIORILLO Patrizia, nata il 03.07.1972 a Giaveno (To), residente a Torino;

157) FIUMARA Maurizio, nato a Francavilla Angitola (VV);

158) FORGIONE Roberto, nato a Gioia Tauro (RC), il 24.03.1982, residente a Rizziconi (RC);

159) FORTUNA Francesco Salvatore, nato a Tropea (VV) il 27.08.1980 e residente a Sant’Onofrio;

160) FORTUNA Francesco, nato a Vibo Valentia il 03.09.1996, ivi residente;

161) FORTUNA Giuseppe, nato a Tropea il 24.09.1977 residente a Filogaso (VV);

162) FORTUNA Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 18.10.1963 ivi residente;

163) FORTUNA Luigi, nato a Vibo Valentia il 14.06.1966, ivi residente;

164) FRANCOLINO Antonello Salvatore, nato a Vibo Valentia il 13.06.1974, residente a Cessaniti, domiciliato in Briatico;

165) FRANZE’ Giovanni, nato a Stefanaconi il 18.11.1962 e ivi residente;

166) FRANZE’ Nazzareno detto “Paposcia”, nato a Vibo Valentia il 05.07.1962, ivi residente;

167) FRANZONE Domenico detto “Chianozzo” nato a Vibo Valentia l’11.07.1957, ivi residente;

168) FUOCO Antonio, nato a Cosenza il 05.02.1957 e residente a Vibo Valentia frazione Marina;

169) FURLANO Salvatore, nato a Vibo Valentia il 23.10.1968 ivi residente;

170) FUSCA Leonardo, nato a Vibo Valentia (VV) il 12.12.1966, residente in Stefanaconi (VV);

171) FUSCA Nicola, nato a Cessaniti (VV) il 13.03.1972, residente a Cessaniti (VV);

172) FUSCA’ Filippo, nato a Vibo Valentia il 25.03.1981, ivi residente;

173) GALATI Lucia, nata a Filadelfia (VV) il 15.12.1951, residente a Pizzo (VV);

174) GALATI Michele, nato a Vibo Valentia (VV) il giorno 01.11.1980, residente in Mileto, Frazione Paravati;

175) GALATI Vito, nato a S. Costantino Calabro (VV) il 13.12.1957, ivi residente;

176) GALEANO Ornella, nata a Vibo Valentia il 04.11.1972, ivi residente;

177) GALLONE Cristiano, nato a Vibo Valentia (VV), il 06.11.1970, residente in Nicotera (VV);

178) GALLONE Francesco, nato a Vibo Valentia (VV), giorno 11.07.1983, residente in Nicotera (VV);

179) GALLONE Pasquale, nato a Nicotera il 30.8.1960, residente in frazione Nicotera Marina;

180) GALLORO Raffaele, nato a Pizzo il 02.05.1972 ivi residente;

181) GANINO Sandro, nato a Vibo Valentia il 30.08.1984 e residente ad Acquaro (VV);

182) GARISTO Pantaleo Maurizio, nato a Carate Brianza il 21.11.1982 e residente a Zungri (VV);

183) GAROFALO Luigi, nato a Rende (CS) il 26.01.1956, residente a Rombiolo (VV);

184) GASPARRO Francesco, nato a Vibo Valentia il 02.10.1971, residente in San Gregorio (VV);

185) GASPARRO Gregorio, nato a San Gregorio d’Ippona (VV) il 06.07.1971, ivi residente;

186) GAUDIOSO Costantino, nato a Vibo Valentia, il 27.05.1992, residente a Zungri (VV);

187) GENTILE Emilio nato a Vibo Valentia il 26.07.1970 ivi residente;

188) GENTILE Sergio, nato a Vibo Valentia il 14.06.1979, ivi residente;

189) GERACE Annunziata Carmela, nata a Vibo Valentia il 14.07.1974 e residente in Nicotera (VV);

190) GERACE Francesco, nato a Vibo Valentia (VV), il 26.11.1978, residente a Nicotera (VV);

191) GIAMBORINO Benedetta, nata a Vibo Valentia (VV), il 20.03.1992, ivi residente;

192) GIAMBORINO Giovanni, nato a Vibo Valentia (VV), il 13.10.1961, residente in Roma;

193) GIAMBORINO Pietro, nato a Vibo Valentia il 04.02.1957, ivi residente;

194) GIAMBORINO Rosa, nata a Vibo Valentia (VV), il 13.07.1986, ivi residente;

195) GIAMBORINO Salvatore, nato a Vibo Valentia il giorno 08.05.1985, residente a Forlì;

196) GIARDINO Gabriele, nato a Cinquefrondi (RC) il 30.07.1996, residente in Rizziconi;

197) GIARDINO Girolamo, nato a Rizziconi (RC) in data 05.02.1964, ivi residente;

198) GIARDINO Michele, nato a Polistena (RC) il 04.12.1991, residente in Rizziconi;

199) GIOFRE’ Gregorio, nato a San Gregorio d’Ippona (VV) il 09.12.1963, ivi residente;

200) GIURGOLA Rosario, nato a Vibo Valentia il 04.10.1953 ivi residente;

201) GOAIRY Ahmed nato in Marocco il 15.03.1976, residente in Vibo Valentia.

202) GRADIA Emanuela, nata a Vibo Valentia il 09.04.1976, residente a Rombiolo (VV) Frazione Presinaci

203) GRAMENDOLA Luciano Mario, nato a Vibo Valentia il 15.01.1996 e residente a Sant’Onofrio

204) GRECO Leonardo, nato a Vibo Valentia il 30.07.1979 e residente a Pizzo (VV)

205) GRILLO Domenico nato a Vibo Valentia il 24.11.1986 e residente a Pizzo

206) GRILLO Filippo nato a Vibo Valentia il 14.10.1993 e residente a Nerviano (MI)

207) GRILLO Pietro, nato a Vibo Valentia il 29.06.1955 e residente a Montecatini Terme

208) GUASTALEGNAME Antonio, nato a Vibo Valentia il 25.10.1968 e residente a Castel di Annone (AT)

209) HOXHAJ Ydai, nato in Albania il 04.01.1991, ivi residente, in Italia s.f.d.,(rientrato in Albania in data 18.12.2019)

210) IANNARELLI Alessandro, nato a Roma il 16.04.1974, residente a Marino (RM)

211) IANNELLO Antonio nato a Vibo Valentia il 20.10.1980, ivi residente

212) IANNELLO Francesco, nato a Vibo Valentia (VV), il 22.08.1980, residente in San Gregorio D’Ippona (VV),

213) IANNELLO Renato, nato a San Gregorio d’Ippona, l’08.09.1975, ivi residente

214) IERULLO Antonio, nato a Vibo Valentia il 12.08.1969 e residente a Vallelonga

215) INCARNATO Luigi, nato a Cosenza il 10.08.1955, ivi residente

216) INZILLO Davide, nato a Soriano Calabro il giorno 11.10.1993 ivi residente

217) IONADI Roberto, nato a Vibo Valentia il giorno 08.03.1999 e residente a Vibo Valentia

218) IRA IRA Luciano, nato a Vibo Valentia il 12.12.1990 e residente a Pizzo

219) ISOLABELLA Carmelita, nata a Pizzo (VV) il 15.05.1951, ivi residente

220) ISOLABELLA Francesco, nato a Pizzo (VV) il 05.08.1949, residente Francavilla Angitola (VV)

221) LA BELLA Francesco, nato a Vibo Valentia il 04.01.1984 residente a Jonadi (VV)

222) LA BELLA Rosa, nata a Vibo Valentia il 07.02.1950, ivi residente

223) LA MALFA Emanuele, nato a Vibo Valentia (VV), il 29.01.1987, residente in Limbadi (VV)

224) LA PIANA Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 28.10.1983 e residente a Cessaniti

225) LA ROSA Antonio, nato a Tropea (VV) il 07.07.1962 ivi residente

226) LA ROSA Francesco, nato a Tropea il 29.11.1971, residente a Tropea (VV)



227) LA TASSA Antonio Salvatore, nato a Mongiana (VV) il 14.04.1938, residente a Vibo Valentia

228) LA TASSA Nazzareno, nato a Mongiana (VV) il giorno 11.11.1968, residente a Vibo Valentia

229) LACQUANITI Saverio, detto “Caramella” nato a Vibo Valentia il 24.04.1995, residente a San Gregorio D’Ippona;



230) LAGROTTERIA Andrea, nato a Vibo Valentia il 16.07.1994 e residente a Maierato

231) LAGROTTERIA Daniele Nazzareno, nato a Vibo Valentia il 09.11.1995 e residente a San Gregorio d’Ippona

232) LAGROTTERIA Mirko Francesco, nato a Vibo Valentia il 26.11.1993 residente a San Gregorio d’Ippona 233) LAROBINA Nicola, nato ad Arena, il 19.02.1962, ivi residente

234) LA ROBINA Michele, nato ad Arena l’08.10.1948, ivi residente

235) LAZAJ Robert, nato a Mekat Vlore (ALB) il 29.08.1972, ivi residente, e domiciliato a Firenze

236) LENZA Giovanni, nato a Pizzo (VV) il 14.01.1954, residente a Vibo Valentia



237) LO BIANCO Alfredo Antonio, nato a Vibo Valentia il 15.09.1959 ivi residente



238) LO BIANCO Antonino detto “Nino Crapina”, nato a Vibo Valentia il 05.10.1960, ivi residente

239) LO BIANCO Antonio, detto “Lorduni”, nato a Vibo Valentia il 21.05.1948, ivi residente

240) LO BIANCO Carmela, detta “Melina” nata a Vibo Valentia il 22.08.1965, ivi residente

241) LO BIANCO Carmelo detto “u Niru”, nato a Vibo Valentia il 07.10.1972, ivi residente

242) LO BIANCO Carmelo, nato a Vibo Valentia il 29.09.1992, ivi residente

243) LO BIANCO Domenico nato a Vibo Valentia il 26.06.1962, ivi residente

244) LO BIANCO Domenico nato a Vibo Valentia il 02.02.1990, ivi residente



245) LO BIANCO Domenico detto “Mimmo u Zazzu” nato a Vibo Valentia il 02.09.1978, ivi residente

246) LO BIANCO Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 18.09.1972, ivi residente

247) LO BIANCO Leoluca, detto “Luca” o “‘U Rozzu”, nato a Vibo Valentia (VV) il 17.01.1959, ivi residente



248) LO BIANCO Leoluca, nato a Vibo Valentia, il 03.10.1965, ivi residente

249) LO BIANCO Marco, nato a Vibo Valentia, il 28.05.1984, ivi residente

250) LO BIANCO Maria Carmelina, nata a Vibo Valentia il 22.04.1964, ivi residente

251) LO BIANCO Michele detto “u Ciucciu”, nato a Vibo Valentia il 18.10.1948, ivi residente

252) LO BIANCO Michele nato a Vibo Valentia il 29.07.1967, ivi residente

253) LO BIANCO Michele, alias “Satizzu” nato a Vibo Valentia il giorno 01.07.1975 e ivi residente

254) LO BIANCO Michele, nato a Vibo Valentia il 22.01.1999 e residente a Vibo Valentia

255) LO BIANCO Nazzareno nato a Vibo Valentia il 08.10.1961 ed ivi residente



256) LO BIANCO Nicola, nato a Vibo Valentia il 21.09.1972, ivi residente

257) LO BIANCO Orazio, nato a Vibo Valentia il 26.05.1974 e residente a Vibo Valentia

258) LO BIANCO Paolino, nato a Vibo Valentia il 27.06.1963, ivi residente



259) LO BIANCO Salvatore detto “u Gniccu”, nato a Vibo Valentia il 09.09.1972, ivi residente

260) LO GATTO Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 02.06.1981, ivi residente

261) LO IACONO Elisabetta, nata a Siracusa il 17.07.1970, ivi residente



262) LO RIGGIO Mario, nato a Vibo Valentia il giorno 01.01.1961, ivi residente

263) LO SCHIAVO Raffaele, nato a Vibo Valentia (VV), il 26.06.1971, ivi residente

264) LOPEZ Y ROYO Antonio, nato a Vibo Valentia (VV), il 12.05.1974, ivi residente

265) LOPREIATO Giuseppe, nato a Soriano il 29.10.1994 e residente a Sant’Onofrio

266) LOPREIATO Paolo detto “Bambolo”, nato a Vibo Valentia il 20.12.1982 e residente a Sant’Onofrio

267) LOSCHIAVO Gaetano, nato a Vibo Valentia il 13.07.1988, residente in Sant’Onofrio



268) LUCAJ Alfred, nato in Albania il 26/05/1979, residente in Montecatini Terme

269) MACRI’ Antonio nato a Vibo Valentia l’01.08.1990 ivi residente

270) MACRI’ Antonio, nato a Vibo Valentia il giorno 08.06.1957, ivi residente



271) MACRI’ Domenico, detto “Mommo” nato a Vibo Valentia il 12.08.1984 ivi residente

272) MACRI’ Luciano, nato a Vibo Valentia il 30.06.1968 e residente a Vibo Marina

273) MACRI’ Michele Pio Maximiliano, nato a Vibo Valentia il 31.05.1995 ivi residente

274) MALARA Salvatore, a Vibo Valentia il 23.12.1964, ivi residente

275) MANCO Michele, nato a Vibo Valentia il 09.05.1988 ivi res.

276) MANCUSO Emanuele, nato a Vibo Valentia il 14.02.1988, collaboratore di giustizia;

277) MANCUSO Giuseppe, nato a Vibo Valentia (VV), il 16.10.1990, residente in Limbadi (VV)

278) MANCUSO Luigi, nato a Limbadi (CZ) il 16.03.1954, ivi residente



279) MANDARADONI Domenico, nato a Tropea (VV) il 31.10.1988, residente a Francica (VV)

280) MANDARADONI Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 23.08.1988, ivi residente nella fraz. Piscopio

281) MANDARADONI Salvatore, nato a Vibo Valentia il 26.09.1956 ivi residente

282) MANGONE Giuseppe, nato a Mileto (VV) il 13.02.1955, ivi res.

283) MANTELLA Andrea, nato a Vibo Valentia il 03.12.1972, collaboratore di giustizia;

284) MANTELLA Salvatore, nato a Vibo Valentia il 14.07.1974 ivi residente

285) MANTELLA Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 25.09.1986 e residente a Vibo Valentia

286) MARASCO Salvatore, nato a Limbadi il 04.01.1956 ivi residente



287) MARCELLO Francesco Antonio, nato a Vibo Valentia il 05.09.1980, residente a Pizzo

288) MARINARO Michele, nato a Leonberg in Germania il 15.06.1969, residente a Girifalco

289) MARINO Pasquale, nato a Vibo Valentia il 31.08.1983, residente a Pizzo (VV)

290) MAZZEO Nicolino Pantaleone, nato a Vibo Valentia il 16.06.1970, residente in Filandari





291) MAZZITELLI Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 06.09.1973, residente a Briatico (VV)

292) MAZZOTTA Francesca, nata a Soriano Calabro il 15.05.1995, residente a Pizzo (VV)

293) MAZZOTTA Mariangela, nata a Vibo Valentia il 28.05.1992, residente a Pizzo (VV)

294) MAZZOTTA Salvatore Francesco, nato a Soriano Calabro il 21.03.1990 e residente a Pizzo



295) MENNITI Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 26.09.1988 e residente a Sant’Onofrio

296) MERCATANTE Giuseppe, nato a San Costantino Calabro (VV), il 09.12.1967, ivi residente



297) MILLITARI’ Vincenzo Francesco nato a Vibo Valentia il 21.11.1990 residente a Pizzo (VV)

298) MIZZAU Paolo, nato a Treviso il 15.08.1942, residente a San Giovanni Rotondo

299) MIZZAU Pio Daniele, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 27.03.1971, residente a Roma



300) MOISE’ Giuseppe, nato a Limbadi (VV) il 22.05.1956, ivi

301) MOLINO Gaetano, nato a Limbadi (VV), il 15.03.1959, ivi res;

302) MONTALTO Rosa Carmen, nata a Bolzano il giorno 08.06.1949, residente a San Giovanni Rotondo;

303) MONTEMAGNO Maria Olga, nata a Scicli (RG) il 21.06.1963;

304) MORELLI Salvatore, alias “l’Americano”, nato a Vibo Valentia il 13.10.1983 ivi residente;

305) MORGESE Rossana, nata a Vibo Valentia, il 15.10.1988, ivi residente;

306) MORGESE Salvatore, nato a Vibo Valentia il giorno 08.10.1963, ivi residente;

307) MOSCATO Antonio, nato a Vibo Valentia il 26.09.1998, ivi residente;

308) MOSCATO Domenico Bruno, alias “Mimmu u Baruni” nato a Vibo Valentia il 19.11.1959 ed ivi residente;

309) MURMORA Francesco nato a Vibo Valentia il 01.07.1985 residente a Pizzo;

310) MURMORA Nicola nato a Vibo Valentia il 26.12.1991 residente a Pizzo (VV);

311) NASELLI Giorgio nato il 07.10.1967 a Piacenza, residente a Teramo.

312) NASO Antonella, nata a Vibo Valentia il 02.08.1981 residente a Limbadi;

313) NASO Domenico Ubaldo, nato a Vibo Valentia (VV) il 28.09.1976, residente in Limbadi;

314) NASO Francesco, nato a Limbadi (VV), il 21.03.1943, ivi residente;

315) NASO Gregorio Giuseppe, nato a Vibo Valentia (VV), il 04.06.1970, residente in Limbadi;

316) NASO Maria Teresa, nata a Vibo Valentia il giorno 01.03.1974, residente a Limbadi;

317) NAVARRA Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 13.11.1991, residente a Rombiolo (VV), detenuto

318) NAVARRA Sebastiano, nato a Vibo Valentia il 08.02.1973, residente a Rombiolo;

319) NAVARRA Valerio, nato a Vibo Valentia il 26.05.1993, residente a Rombiolo;

320) NESCI Filippo, nato a Soriano Calabro (VV), il 26.09.1971, residente in Vibo Valentia (VV;

321) NIGLIA Francesco Giuseppe, alias “Pinu u cani”, nato a Briatico il 03.05.1948 ivi residente;

322) NIGLIA Gregorio, detto “Lollo” nato a Tropea il giorno 08.04.1983, residente a Briatico;

323) OLIVA Emiliano nato a Vibo Valentia il 13.07.1976, ivi residente;

324) ORECCHIO Filippo nato a Vibo Valentia il 28.07.1995 ivi residente;

325) PAGLIANITI Domenico Antonio, nato a San Calogero (VV) il 03/03/1956, ivi residente;

326) PAGLIANITI Domenico, nato a San Calogero (VV) il 09/11/1957, ivi residente;

327) PAGLIANITI Maria Concetta nata a Vibo Valentia il 03.07.1981, ivi residente;

328) PALAMARA Emiliano, nato a Parghelia il 30.05.1971, ivi resid;

329) PALMISANO Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 19.10.1998, ivi residente;

330) PALMISANO Loris, nato a Palmi (RC) il 18.02.1996 e residente a Vibo Valentia;

331) PANETTA Costantino, nato a Vibo Valentia il 17.04.1984, ivi residente;

332) PAPAIANNI Agostino, nato a Joppolo (VV) il 28.06.1951, residente in Voghera (PV);

333) PAPALIA Rosaria nata a Vibo Valentia il 03.04.1983, ivi residente;

334) PAPUZZO Franco, nato a Vibo Valentia il 10.02.1951, pregiudicato, residente a Pieve a Nievole (PT)

335) PARDEA Damiano nato a Vibo Valentia il 15.05.1985, ivi residente;

336) PARDEA Domenico, nato a Vibo Valentia il 09.03.1967, residente a Pizzo;

337) PARDEA Francesco Antonio, nato a Tropea (VV) il 10.03.1986, residente a Vibo Valentia;

338) PARDEA Raffaele, nato a Vibo Valentia il 13.01.1959 ivi residente;

339) PARDEA Rosario, nato a Vibo Valentia il 16.10.1971 e ivi residente;

340) PATANIA Alessio, nato a Vibo Valentia il 20.06.1998 e residente a Vibo Valentia;

341) PATANIA Antonio, nato a Cinquefrondi (RC) il 20.08.1985 residente a Sant’ Onofrio;

342) PATANIA Francesco Michelino, alias “Ciccio Bello” nato a Vibo Valentia il 31.10.1951, residente a Vibo Valentia;

343) PATANIA Salvatore, nato a Stefanaconi (VV) il 10.05.1961, ivi residente;

344) PATERNO’ Francesco, detto “Cisca”, nato a Vibo Valentia il 28.03.1991 e ivi res;

345) PENNA Nicola, nato a Vibo Valentia il 29.04.1984 e residente a Maierato;

346) PERFIDIO Rosalba, nata a Nicotera (VV), il 12.07.1964, ivi residente;

347) PETROLO Paolo, nato a Vibo Valentia il 18.09.1993 residente a Sant’Onofrio;

348) PETTINATO Caterina, nata a Lamezia Terme (CZ) il 14.04.1980, residente in Francavilla Angitola (VV);

349) PIPERNO Maria, nata a Vibo Valentia il 28.03.1978 e ivi residente;

350) PITTELLI Giancarlo, nato a Catanzaro (CZ), il 09.02.1953, ivi residente

351) POLIMENO Lorenzo, nato a Reggio di Calabria (RC), il 04.10.1977, ivi residente;

352) POLISTENA Filippo, nato a Tropea (VV) il 10.04.1976 ed ivi residente;

353) POLITO Domenico Salvatore, nato a Vibo Valentia (VV), il 09.10.1964, residente in

Tropea (VV);

354) POLITO Pietro, nato a Vibo Valentia il 17.06.1996 e residente a Briatico;

355) PONTORIERO Antonella, nata a Vibo Valentia il 16.12.1990, residente a Genova;

356) PONTORIERO Fortunato, nato a San Calogero (VV) il 19.04.1949, ivi residente;

357) PREITI Domenico, nato a Tropea (VV) il 18.02.1980, residente a San Calogero (VV);

358) PREITI Isabella, nata a Limbadi (VV), il 25/01/1948, ivi residente;

359) PRESTANICOLA Andrea, nato a Vibo Valentia (VV), il 29.11.1986, residente in Ionadi (VV;

360) PRESTIA Antonio, nato a San Calogero (VV), il giorno 01.01.1968, ivi residente;

361) PRESTIA Domenico, nato a Vibo Valentia il 18.01.1970, ivi residente;

362) PRIMAVERA Daniele, nato a Vibo Valentia il 27.04.1990, residente a Sant’Onofrio (VV);

363) PROFETA Antonio nato a Vibo Valentia il 17.06.1978 ivi residente

364) PROFITI Giovanna, nata a Sant’Onofrio il 17.10.1962 ivi residente;

365) PROSSOMARITI Giuseppe, nato a Cinquefrondi, il 03.08.1987 e residente a Vibo Valentia;

366) PROTETTI’ Domenico nato a Vibo Valentia il 04.10.1966, ivi residente;

367) PUGLIESE CARCHEDI Michele, nato a Vibo Valentia il 18.02.1984 ivi res;

368) PUGLIESE CARCHEDI Vincenzo, nato a Vibo Valentia il 09.03.1931 ed ivi residente;

369) PUGLIESE Diana, nata a San Gregorio d’Ippona (VV), il giorno 08.06.1967, ivi residente;

370) PUGLIESE Francesco detto “Biondo” nato a Vibo Valentia il 17.11.1986, ivi residente;

371) PUGLIESE Francesco, detto “Willy” nato a Vibo Valentia il 07.09.1988 ed ivi residente;

372) PUGLIESE Giuseppe, detto “Pino” nato a Vibo Valentia il 09.05.1965 ed ivi residente;

373) PUGLIESE Michael Joseph, nato negli Stati Uniti d’America (EE), il 19.10.1960, residente in Vibo Valentia (VV;

374) PUGLIESE Nazzareno Antonino, nato a San Costantino Calabro (VV), il 11.06.1949, ivi residente;

375) PUGLIESE Rosario, alias “Saro Cassarola”, nato a Vibo Valentia il 23.03.1966 ivi residente;

376) PUGLIESE Tommaso Vitantonio, nato a Vibo Valentia il 25.08.1993 ivi residente;

377) PUGLIESE Nazzareno nato a Vibo Valentia nato a Vibo Valentia il 22.11.1982, ivi residente;

378) PULITANO Daniele, nato a Tropea il 03.01.1984 e residente in Pizzo;

379) PUNGITORE Francesco, nato a Parghelia il giorno 11.08.1960, residente a Vibo;

380) PUNTORIERO Vincenzo detto “Enzo” nato a Rosarno (RC) il 26.06.1954, residente in Vibo Valentia;

381) PUNTORNO Andrea, nato ad Agrigento (AG) il 31.10.1977, ivi res;

382) RAZIONALE Saverio, nato a San Gregorio d’Ippona (VV) il 07.08.1961, residente a Roma;

383) REDI Agostino, nato a Limbadi (VV) il 18/12/1962, ivi residente;

384) RELLA Paola, nata a Roma il giorno 11.07.1962 residente a Vibo Valentia

385) RENDA Vincenzo Alberto Maria, nato a Vibo Valentia il 30.10.1971, ivi residente e;

386) RESTUCCIA Angelo, nato a Rombiolo (VV) il giorno 11.09.1937, residente a Filandari (VV);

387) RIGGIO Vincenzo, nato a Tropea (VV) il 05.04.1986, residente a Briatico (VV);

388) RITO Pasqualina, nata a Vibo Valentia il giorno 08.03.1969 e residente in Ionadi (VV);

389) RIZZO Calogero, nato a Raffadali (AG) il 16.10.1970 ivi residente;

390) RIZZO Giovanni, nato a Cinquefrondi (RC), 29.10.1982, residente in Nicotera (VV;

391) RIZZO Giovanni, nato a Limbadi (VV), il 07.08.1972, residente in Nicotera (VV);

392) RIZZO Giuseppe, nato a Cinquefrondi (RC), il 29.02.1984, residente in Nicotera (VV);

393) RIZZO Salvatore, nato a Nicotera il 19.08.1956, residente a Nicotera

394) ROMANO Francesco, nato a Vibo Valentia il 25.01.1986, residente a Briatico (VV);

395) ROMANO Giuseppe, nato a Briatico il 22.07.1959 e residente a Romano di Lombardia;

396) ROMANO Paolo, nato a Vibo Valentia il giorno 01.07.1980, res. in Briatico (VV);

397) ROMANO Rosario Antonio, nato a Briatico (VV) il giorno 01.06.1952, residente a Briatico (VV);

398) ROSSO Domenico, nato a Vibo Valentia il 02.08.1974, residente a Sorianello (VV;

399) RUBINO Domenico detto”‘U Hiolu”, nato a Vibo Valentia, il giorno 11.11.1960, ivi residente;

400) RUFFA Francesco, nato a Vibo Valentia il 19.08.1978, residente a S. Gregorio d’Ippona;

401) RUGGIERO Antonio nato a Vibo Valentia il 20.02.1977 ed ivi residente;

402) SACCHINELLI Saverio, nato a Vibo Valentia il 17.07.1982 e residente a Pizzoni

403) SALAMO’ Giuseppe Antonio, nato a Tropea il 23.06.1980 e residente a Zungri;

404) SCALAMANDRE’ Fabio, nato a Vibo Valentia il 14.04.1976 ed ivi res;

405) SCARAFILE Pietro, nato a Vibo Valentia il 17.11.1977 e residente a Vibo Marina;

406) SCARPINO Emma, nata a Catanzaro (CZ), il 05.09.1954, ivi residente;

407) SCIARRONE Antonio, nato a Lamezia Terme il 19.01.1998, residente a Pizzo;

408) SCORDAMAGLIA Michelino, nato a Gioia Tauro (RC) il 14.08.1975, res;

409) SCRIVA Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 14.01.1960, residente;

410) SCRUGLI Antonio nato a Vibo Valentia il 25.03.1990 ivi residente;

411) SCRUGLI Antonio, nato a Vibo Valentia (VV), il 02.04.1966, ivi residente;

412) SCRUGLI Marco, nato a Vibo Valentia il 03.03.1995 ed ivi res;

413) SDIHI Souad detta “Jasmine”, nata in Marocco il 18.05.1976 e residente a Firenzuola D’Arda (PT);

414) SERANI Lavdosh, nato in Albania il 01/06/1975, residente in Albania in Berat,

415) SERRATORE Giuseppe, nato a Sant’Onofrio il 14.06.1953 ivi residente;

416) SERRATORE Rosa, nata a Vibo Valentia il 05.05.1981 e residente a Sant’Onofrio;

417) SESSA Giuseppe, nato a Francica (VV) il 10.12.1954, domiciliato in Giussano (MB);

418) SESSA Lucia, nata a Vibo Valentia (VV) il 21/10/1990, residente in Francica (VV);

419) SGRO’ Nicola nato a vibo valentia il 12.02.1994, ivi residente;

420) SHKURTAJ Lulezim, nato in Albania il 27.05.1987, residente a Castel Fiorentino (FI);

421) SICARI Alessandro, nato a Vibo Valentia il giorno 11.12.1970, ivi residente;

422) SICARI Giovanni, nato a Vibo Valentia il 04.05.1994, residente a Briatico (VV);

423) SICARI Mario, nato a Vibo Valentia il 22.11.1968 e residente in Briatico;

424) SIGNORETTA Renato (cl.1976), nato a Ionadi il 22.08.1976 ivi residente;

425) SIMONETTI Domenico, nato a Tropea il 22.03.1995 e residente a San Gregorio d’Ippona;

426) SOLANO Claudio, nato a Vibo Valentia il 02.01.1974, residente a Pizzo;

427) SOLANO Raffaele, nato a Vibo Valentia il 19.10.1980, residente San Calogero (VV);

428) SORIANO Giuseppe, nato a Vibo Valentia in data 24.10.1991 e residente in Filandari (VV);

429) SORIANO Leone, nato a Vibo Valentia il 21.11.1966 e residente in Filandari (VV;

430) SPASARI Vincenzo, nato a Vibo Valentia (VV), il 26.03.1961, residente in Nicotera (VV;

431) STAROPOLI Gaetano, nato a Vibo Valentia il 27.12.1967 e residente in Ionadi (VV);

432) STAROPOLI Michele, nato a Vibo Valentia il giorno 08.05.1992 e residente in Ionadi;

433) STARTARI Marco, nato a Vibo Valentia il 17.08.1989 ed ivi residente;

434) STILO Francesco, nato a Catanzaro il 16.04.1972, residente a Lametia Terme;

435) STUPPIA Maria Alfonsina, nata a Vibo Valentia il 28.05.1965 ivi residente;

436) SURACE Cristian, nato a Vibo valentia il 05.04.1993, residente a Cessaniti (VV;

437) SURIANO Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 05/10/1994 e ivi residente;

438) SUSANNA Filippo, nato a Vibo Valentia il 23.01.1936, residente a Lucca,;

439) TAHIRAJ Eduart alias LUTAJ Dhimitri, nato in Albania il 22.10.1971, residente a Calenzano;

440) TAHIRAJ Floriand, nato a Valona (ALB) il 22.02.1983, residente a Calenzano (FI;

441) TARZIA Francesco, nato a Vibo Valentia il 24.11.1982 e residente ad Acquaro

442) TASSI Francesco nato a Cinquefrondi (RC) il 16.06.1983 e residente in Mileto (VV);

443) TASSONE Vincenzo, nato a Polistena (RC) il 09.04.1981 e residente a Vibo Valentia;

444) TAVELLA Pasquale, nato a Vibo Valentia (VV), il 19.01.1986, residente in Briatico (VV);

445) TAVELLA Rocco, nato a Vibo Valentia il 03.09.1952 e residente a Vibo Valentia;

446) TEDESCHI Vittorio, nato a Vibo Valentia (VV), il 02.10.1943, ivi residente;

447) TOMAINO Aurelio, Paolo, nato a Vibo Valentia il 31.03.1973 ivi residente;

448) TOMAINO Domenico, alias “il Lupo”, nato a Vibo Valentia il 10.10.1990 ivi residente;

449) TOMAINO Giuseppe Alessandro, nato a Vibo Valentia il 05.12.1995 e ivi residente;

450) TOMEO Antonio Giuseppe, nato a Nicotera (VV), il 09.03.1965, ivi res;

451) TOMEO Francesco, nato a Vibo Valentia il 21.02.1972 residente a Nicotera 452) TRIPODI Danilo Josè nato a Vibo Valentia il 18.06.1981 ed ivi residente;

453) TRIPOLINO Ilenia, nata il 04.05.1989 a Locri, residente a Marina di Gioiosa;

454) TULOSAI Salvatore, nato a Vibo Valentia, il 07.05.1959, ivi residente;

455) VACATELLO Antonio, nato a Vibo Valentia il 16.03.1964, ivi;

456) VACATELLO Domenica, nata a Vibo Valentia il 30.11.1992 ivi residente;

457) VACATELLO Federica nata a Vibo Valentia il 19.09.1993, ivi residente;

458) VACATELLO Leonardo Domenico, nato a Vibo Valentia il 20.10.1969 e residente a Vibo valentia;

459) VACATELLO Maria, nata a Vibo Valentia il 15.07.1974, ivi residente;

460) VACATELLO Rodolfo, nato a Soriano Calabro il 09.07.1996, residente in Vibo Valentia;

461) VALENTI Francesco, nato a San Calogero (VV) il 04.01.1939, ivi residente;

462) VALENZISE Salvatore, nato a Torino il 02.08.1966, residente a Castiglione Olona (VA);

463) VALIA Filippo, nato a Vibo Valentia il 25.09.1982, ivi residente;

464) VALLONE Cristian nato a Vibo Valentia il 26.09.1991 residente a Pizzo (VV);

465) VALLONE Olga, nata a Zungri il giorno 01.03.1956 e residente a Tropea;

466) VANACORE Paolo nato a Vico Equense (NA) il 12.09.1971 e residente a Uboldo (VA);

467) VANGELI Pierangelo, nato a Vibo Valentia, il 21.12.1977, residente a Ionadi (VV);

468) VARDE’ Francesco, nato a Nicotera (VV) il 01/12/1952, ivi residente;

469) VARONE Francesco, nato a Cinquefrondi il 02.04.1987 e residente a Rosarno;

470) VECCHIO Giovanni, nato a Nicotera (CZ) il 07.09.1958, residente a Milano;

471) VENTRICE Orsola, nata a Vibo Valentia il 15.04.1976, residente a Stefanaconi (VV);

472) VENTURA Antonio, nato ad Altamura (BA) il giorno 01.05.1971 e residente in Vibo Valentia;

473) VITRO’ Luigi Leonardo, nato a Vibo Valentia il 06.11.1974 e residente a Ionadi;

474) VONAZZO Francesco, nato a Vibo Valentia il 12.06.1995, ivi residente;

475) VOZZA Concetta nata a Vibo Valentia il 03.06.1974, ivi residente;

476) ZACCARIA Andrea, nato a Vibo Valentia il 02.05.1994, residente a Sant'Onofrio;

477) ZINNA’ Daniel, nato a Cinquefrondi (RC) il 18.08.1991, residente a San Nicola da Crissa (VV);

478) ZULIANI Luigi Francesco, nato a Vibo Valentia il giorno 01.04.1971, ivi residente;

479) ZUPO Gaetano, nato a Vibo Valentia il 27.12.1984 e residente in Mileto