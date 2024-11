Gli imputati condannati per il reato di associazione mafiosa nell'ambito del maxiprocesso Rinascita-Scott dovranno risarcire le parti civili. Anche questo ha deciso il Tribunale collegiale di Vibo Valentia con la sentenza di oggi.

In particolare, risarcimenti sono stati riconosciuti in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministeri dell’Interno, della Giustizia e della Difesa, del commissariato straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, e ancora per la Regione Calabria, la Provincia di Vibo, i Comuni di Vibo Valentia, Sant’Onofrio, Pizzo, Limbadi, Stefanaconi, Nicotera, Filandari, Filogaso, Mileto, Tropea, Ricadi, San Costantino Calabro, Ionadi, San Gregorio D’Ippona, Cessaniti, Maierato, Zungri.

I risarcimenti dovranno essere liquidati in separata sede (sede civile), così come quelli riconosciuti in favore dell’associazione antimafia Libera, dell’associazione antiracket e antiusura della Provincia di Vibo.

