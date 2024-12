Si svolgerà nell’aula bunker di Catania il processo d’appello Rinascita Scott proveniente dal rito ordinario.

Visti i danni che l’allagamento dell’aula bunker di Lamezia Terme ha procurato alla struttura e visto l’alto numero di imputati, in tutto 236 persone più 51 parti civili, il giudice Loredana De Franco ha emesso un decreto di citazione a giudizio che convoca le parti a comparire, per i primi 14 giorni di febbraio, nell’aula bunker di Catania.

Per problemi tecnici, dunque, a meno che non intervenga un miracolo, il processo contro le cosche vibonesi si sposta fuori regione. Al momento, da quanto apprendiamo, è in corso la gara d’appalto per ripristinare l’impianto elettrico nella bunker di Lamezia.

Una risoluzione, questa, che porterà gravi disagi a tutte le parti coinvolte nel processo.

Le camere penali si stanno muovendo per reagire ma il fatto che l’aula bunker sia ancora inagibile non porterà grandi risposte ai cori di protesta.

Imputati nel processo d’appello sono:

