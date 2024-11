Un gruppo di dieci giovani del soveratese ha aggredito tre nigeriani senza fissa dimora

Nella tarda mattinata di ieri, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, i carabinieri della compagnia di Soverato sono intervenuti all’interno del parcheggio di Via Amirante nel Soveratese ove, per cause in corso di accertamento, un gruppo di dieci ragazzi del posto ha aggredito, con calci e pugni, tre giovani nigeriani senza fissa dimora. Questi ultimi, nonostante la netta inferiorità numerica, dopo una prima fase di tregua, hanno improvvisamente tentato di reagire, venendo bloccati dai carabinieri, prontamente sopraggiunti sul posto. Con non poche difficoltà, i militari sono riusciti a sedare gli animi, evitando che la situazione potesse ulteriormente degenerare, atteso che, nella circostanza, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un coltello a serramanico e un taser (Thomas A Swifts Eletronic Rifle), ossia un potente dissuasore elettrico utilizzato dalla polizia americana per stordire ed immobilizzare le persone, il cui uso è tassativamente vietato in Italia.

!banner!

Nel corso delle operazioni, un carabiniere è stato colpito violentemente al volto ed è rimasto ferito, stessa sorte è toccata ad un giovane nigeriano: entrambi, trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Soverato, hanno riportato delle lievi lesioni. All’esito della ricostruzione dei fatti e delle formalità di rito, 9 soggetti, identificati in Giulio Moreno Rizzo di 25 anni, Adriano Larry Rizzo di 26 anni, Andrea Lucio Rizzo di 23 anni, Pietro Procopio di 29 anni, Alessio De Lapa di 21 anni, Mauro Meta di 22 anni, Chucks Oruege di 25 anni, Izuchakwu Nwosu di 22 anni e Kevin Imariagbe di 22 anni sono stati tratti in arresto per rissa aggravata, lesioni personali e detenzione abusiva di armi. I restanti 4, invece, sono stati deferiti in stato di libertà per le medesime fattispecie penali.

Nel pomeriggio odierno, la 1^sezione penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato tutti gli arresti, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria per i tre fratelli Rizzo.

l.c.