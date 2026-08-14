Il giovane è stato rintracciato nella provincia di Caserta dalla Polizia Ferroviaria dopo 72 ore di ricerche. I Carabinieri confermano che si trova in buone condizioni di salute: si sarebbe allontanato volontariamente dopo alcune incomprensioni personali

Si è conclusa con un esito positivo la ricerca di Kristian Ammendola, il 22enne di Crotone del quale si erano perse le tracce nella notte tra l’11 e il 12 agosto. Il giovane è stato rintracciato nella provincia di Caserta, dove è stato individuato dalla Polizia Ferroviaria, e si trova in buone condizioni di salute. La conferma arriva dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, che comunica l’epilogo delle operazioni di ricerca avviate il 12 agosto, dopo la denuncia di scomparsa presentata ai militari della Stazione Carabinieri di Crotone Principale.

Secondo quanto emerso dalle attività investigative, si sarebbe trattato di un allontanamento volontario, maturato a seguito di alcune incomprensioni e litigi di natura strettamente personale. Il 22enne si sarebbe quindi allontanato dall’abitazione dell’amico che lo ospitava, facendo perdere le proprie tracce. Il ritrovamento è avvenuto nell’arco delle 72 ore successive alla denuncia, grazie al lavoro congiunto e allo scambio di informazioni tra le diverse Forze di Polizia impegnate nelle ricerche su scala nazionale.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno potuto verificare le buone condizioni di salute del giovane, che avrebbe manifestato la volontà di raggiungere autonomamente Napoli, per proseguire il viaggio di rientro verso casa, in Polonia. Contestualmente alle procedure di identificazione, i Carabinieri della Stazione di Crotone hanno contattato la madre del 22enne, residente in Polonia e fortemente preoccupata per le sorti del figlio, per informarla del ritrovamento e rassicurarla sulle sue condizioni.