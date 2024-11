Finisce fortunatamente a lieto fine la vicenda che aveva visto coinvolto un anziano di Crosia Mirto di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di ieri. Domenico Mazza è stato ritrovato sulla statale 106 nel territorio della Valle del Trionto a pochi chilometri dal luogo della sparizione. Il pensionato visibilmente affaticato e stanco è stato trasferito all'ospedale di Cariati per tutti gli accertamenti del caso ma le sue condizioni generali non destano preoccupazione.





Sulle sue tracce si era mossa l’intera comunità traentina che nelle ore successive alla scomparsa si è subito attivata battendo in lungo ed il largo il territorio. Anche il Comune di Crosia ha avviato una campagna solidale di ricerca attivando tutti i canali social media istituzionali per diffondere informazioni sull’uomo. Attivato anche il coordinamento interforze.