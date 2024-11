Dalla notte tra il 25 e il 26 ottobre, si erano perse le tracce di Mattia Pirillo, un giovane di 33 anni originario di Corigliano. La sua famiglia ha lanciato un accorato appello in diretta televisiva con Federica Sciarelli, nell'ultima puntata di "Chi l'ha visto?", chiedendo il supporto della comunità per ritrovare il loro caro. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente suscitato preoccupazione e mobilitazione, con molte persone che hanno risposto all'appello dei familiari, offrendo segnalazioni e supporto. La speranza di riabbracciare Mattia è diventata il pensiero collettivo di una comunità unita nella preoccupazione per la sorte del 33enne.

Oggi, finalmente, arriva la lieta notizia: Mattia Pirillo è stato rintracciato sano e salvo a Torino dalla Polizia. La conferma è giunta non solo attraverso i canali ufficiali delle forze dell'ordine, ma anche tramite lo staff di "Chi l'ha visto?", che ha contribuito all'appello per la ricerca del giovane.