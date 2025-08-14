Le operazioni di ricerca sono state condotte dalla Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco. L’allarme era stato lanciato ieri pomeriggio

È stato ritrovato stamane il corpo senza vita di F. L. , queste le sue iniziali, il 60enne scomparso ieri durante una nuotata pomeridiana tra Siderno e Grotteria Mare. Le operazioni di ricerca sono state condotte dalla Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco e sono proseguite tutta la notte.

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri intorno alle 18, quando l’uomo non è rientrato a riva dopo essersi tuffato per un bagno. Le ricerche, per cui sono impiegati anche mezzi aerei, si sono concentrate sul tratto di mare tra Siderno e la frazione marina di Grotteria.

Nonostante gli intensi sforzi delle unità impegnate a terra e in mare, le ricerche non hanno prodotto risultati fino a questa mattina, quando un aeromobile della Guardia di Finanza impegnato in operazioni di sorvolo ha avvistato il corpo dell’uomo, permettendo così il recupero da parte dei soccorritori. Le cause esatte del decesso restano ancora da accertare e sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.