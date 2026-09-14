Si è conclusa con l’arresto di cinque persone l’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato a seguito di una rapina pluriaggravata ai danni di una gioielleria di Rizziconi.

Nella mattinata del 27 giugno scorso, a seguito di una segnalazione alla Sala Operativa, gli operatori delle Volanti del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro hanno tempestivamente raggiunto l’attività commerciale, procedendo all’acquisizione degli elementi utili alle indagini e avviando contestualmente una capillare attività di ricerca sul territorio dei responsabili, estesa anche ai Comuni limitrofi.

Sono state così ricostruite le diverse fasi dell’azione criminale accuratamente pianificata: tre soggetti, due dei quali con il volto completamente travisato e armati di pistola, dopo aver fatto irruzione nel locale commerciale, si sono impossessati di un ingente quantitativo di preziosi in oro e argento dal valore di diverse migliaia di euro e, dopo aver sottratto al titolare anche tre armi da fuoco legalmente detenute, complete del relativo munizionamento, si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura risultata rubata, a velocità talmente elevata da provocare anche un incidente stradale.

È stata così individuata la posizione dei rapinatori all’interno di un fabbricato situato nel centro abitato di Taurianova, ritenuto un possibile luogo di occultamento della refurtiva.

Considerata la particolare pericolosità della situazione, connessa alla presenza di soggetti armati, è stato predisposto uno specifico dispositivo operativo per cinturare l’immobile e le aree circostanti.

Una volta entrati nell’edificio, i soggetti presenti hanno tentato di sottrarsi al controllo dei poliziotti fuggendo in diverse direzioni; tuttavia, uno di loro è stato bloccato e riconosciuto dagli investigatori, essendo l’unico ad aver partecipato all’azione criminale a volto scoperto.

Durante la perquisizione dell’immobile, in particolare nel seminterrato, è stata rinvenuta una parte della refurtiva, già suddivisa in buste verosimilmente pronte ad essere ripartite tra i partecipanti alla rapina.

Le successive attività investigative hanno consentito di individuare ed arrestare altri quattro soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo del reato di rapina aggravata.

Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente e, all’esito dell’udienza di convalida, nei loro confronti è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

La refurtiva recuperata è stata infine restituita al titolare della gioielleria.