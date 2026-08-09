L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato tramite l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza
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Nascondiglio originale per la droga scoperto dai carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio.
I militari del Nucleo operativo e radiomobile – Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, al termine di una indagine, hanno denunciato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente. L'inchiesta è nata dal rinvenimento, a Roccabernarda, di due involucri contenenti complessivamente 2,9 grammi di hashish, abilmente occultati in strada al di sotto di un masso.
All'identificazione del pusher si è arrivati attraverso una puntuale acquisizione e successiva analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che hanno consentito di ricostruire le fasi dell’occultamento della sostanza e di identificare l'autore del gesto. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.