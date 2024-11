Arriveranno nel porto della Locride nel corso della giornata. Dopo le operazioni di identificazione i profughi saranno ospitati nella tensostruttura all'interno dell'area portuale in attesa di essere trasferiti in un centro d'accoglienza

Doppio sbarco di migranti nel Porto di Roccella Ionica. In mattinata, a distanza di poche ore, saranno due gli arrivi di profughi nello scalo marittimo ionico: in totale 126 migranti di varie nazionalità ma in prevalenza afgani e iraniani recuperati a seguito di due distinte operazioni di soccorso in mare.

I primi a giungere nello scalo portuale roccellese, a bordo di una delle motovedette della Guardia Costiera, saranno 55 migranti di varie nazionalità che in precedenza si trovavano a bordo di una barca a vela alla deriva intercettata a circa 95 miglia dalla costa. Successivamente dopo una nuova operazione di soccorso in mare compiuta a circa 7 miglia di distanza dalla costa di Capo Spartivento è stato recuperato un altro veliero in avaria con a bordo 71 profughi.

Dopo l'arrivo, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, che ha coordinato l'attività di soccorso e assistenza, saranno temporaneamente ospitati nella tensostruttura allestita nell'area portuale, gestita dalla Croce rossa e dalla Protezione civile, in attesa di essere trasferiti in un centro d'accoglienza.