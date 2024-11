Sono stati soccorsi in acque internazionali dalla guardia costiera

Roccella Jonica (Rc) - Terzo sbarco di migranti in tre giorni sulle coste ioniche reggine. Nel porto di Roccella sono arrivate le 41 persone soccorse dalla guardia costiera in acque internazionali, a 35 miglia al largo dal litorale calabrese. I profughi, di nazionalità siriana e afghana, si trovavano a bordo di una barca a vela che è stata avvistata da una nave da crociera. I migranti – 38 uomini, una donna e 2 bambini – hanno raccontato di essere partiti da un porto della Turchia e di essere rimasti in mare 5 giorni.