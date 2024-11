L'ordigno era nascosto in una buca scavata nel muro. L'area è presidiata dai carabinieri in attesa degli artificieri

Un piccolo ordigno bellico risalente alla prima guerra mondiale è stato rinvenuto da alcuni operai impegnati nei lavori di restauro di uno stabile costruito ai primi del '900 sulla centralissima via Roma, a Roccella Jonica. L'ordigno era nascosto in una buca scavata nel muro. Tutta l'area circostante è stata chiusa al traffico pedonale e presidiata dai carabinieri della locale stazione, in attesa dell'arrivo degli artificieri da Reggio Calabria per il disinnesco.