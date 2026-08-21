Si è riattivata la macchina dei soccorsi al largo della costa ionica reggina, dopo una parentesi di relativa calma. Nella notte una motovedetta della Guardia Costiera ha portato a termine il recupero di 39 profughi di nazionalità mediorientale, intercettati mentre viaggiavano a bordo di un'imbarcazione rimasta in avaria a diverse miglia dalla costa di Roccella Jonica. Tra le persone messe in sicurezza dalle forze dell'ordine si contano anche quattro minori.

Una volta concluse le manovre d'attracco al Porto delle Grazie, i migranti sono stati accompagnati nella tensostruttura allestita dalla Prefettura. Ad attenderli sulla banchina vi erano gli operatori della Croce Rossa e della Protezione Civile per le prime visite sanitarie, la somministrazione di generi di conforto e le procedure d'identificazione. Si tratta del primo sbarco di disperati sulle coste del comprensorio reggino nel 2026.