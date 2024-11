Scuola elementare e media ancora chiuse a Roccella Jonica, fino al 31 marzo. La proroga è stata decisa dal sindaco dopo che sono state poste in quarantena 166 persone tra docenti e alunni, provvedimento necessario in seguito alle procedure di tracciamento attivate dopo che sono stati rilevati 9 casi positivi al Covid durante uno screening effettuato dall’Asp il 22 marzo sugli ospiti della Casa Famiglia “Arca della Salvezza”.

Al fine di circoscrivere nel più breve tempo possibile eventuali focolai di diffusione del virus, il Comune ha anche disposto l’esecuzione gratuita di tamponi antigenici per i soggetti posti in quarantena. Nella giornata di venerdì e di sabato, «anche in considerazione della opportunità di far trascorrere un congruo periodo di tempo dall’ultimo contatto al fine di evitare di effettuare i test in tempi troppo anticipati rispetto alla possibile manifestazione del virus – si legge in una nota del Comune -, sarà quindi effettuato il descritto screening di massa».

«Purtroppo con tristezza e rammarico – è scritto ancora - dobbiamo constatare che in questi giorni si sono diffuse e continuano a diffondersi voci totalmente infondate su quanto è avvenuto, ed in particolare sul comportamento tenuto dai responsabili della Casa Famiglia. Nel ribadire che quanto fatto dai suddetti Responsabili rientra nel pieno rispetto dei protocolli nazionali di monitoraggio della diffusione della pandemia e che nessuna segnalazione contraria è pervenuta da parte di genitori, loro rappresentanti o autorità scolastiche agli uffici comunali, invitiamo tutti i genitori a considerare come attendibili le sole comunicazioni ufficiali fatte dal Comune e da altre Autorità Sanitarie, non dando seguito a notizie che qualcuno, incoscientemente, cerca di accreditare come vere e taciute e che sono invece illazioni totalmente infondate. Come sempre continueremo a tenere informata la popolazione».