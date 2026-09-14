Il giovane ha denunciato di essere stato travolto nei pressi di piazza Dante. La vettura si sarebbe allontanata senza prestare soccorso. Al vaglio le immagini della videosorveglianza

Un ragazzo di 27 anni ha denunciato di essere stato investito volontariamente da un’automobile, dopo essere stato seguito da due vetture nel territorio urbano di Rossano. L’episodio si sarebbe verificato sabato nei pressi di piazza Dante. Dopo l’impatto, il conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.

Secondo il racconto fornito dal giovane, assistito dagli avvocati Gianluigi Zicarelli e Alfredo Zicarelli, tutto avrebbe avuto inizio mentre si trovava sotto casa della fidanzata. Il 27enne avrebbe notato alcune automobili ferme nella zona e avrebbe deciso di allontanarsi insieme alla ragazza. Durante il tragitto si sarebbe accorto di essere seguito da due vetture.

Una volta arrivato nei pressi di piazza Dante, il giovane sarebbe sceso dall’auto per chiedere alle persone che lo seguivano di lasciarlo in pace. A quel punto, stando a quanto riportato nella denuncia, una delle vetture avrebbe accelerato e lo avrebbe investito frontalmente.

Il 27enne sarebbe stato prima sbalzato sul cofano e poi contro il parabrezza di una Fiat Grande Punto. L’automobile coinvolta si sarebbe quindi allontanata, senza che il conducente si fermasse a prestare assistenza.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti degli investigatori, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica e a individuare le persone coinvolte. Saranno esaminate anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze raccolte.

Resta da chiarire il movente dell’episodio e da verificare la versione fornita dal giovane. Anche l’eventuale qualificazione del fatto come tentato omicidio dovrà essere stabilita dall’autorità giudiziaria sulla base degli elementi acquisiti.