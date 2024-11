Le due donne dopo aver sottratto ad un’ignara vittima il portafogli contenente due tessere Bancoposta hanno effettuato le stesse per prelevare denaro e acquisti presso esercizi commerciali

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in esecuzione di un ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, Leocata Anna, di anni 41, e la figlia Rizzo Mary, di anni 23, ritenute responsabili, in concorso, dei reati di furto aggravato e indebito utilizzo, non essendone titolare di carte di credito o di pagamento.



In particolare le due donne lo scorso 17 ottobre, all’interno di un esercizio commerciale, dopo aver distratto un’ignara vittima, le hanno sottratto un telefonino e di un portafogli contenente documenti personali, due tessere Bancoposta ed il relativo PIN.



Le stesse, dopo essersi allontanate hanno utilizzato una delle due tessere Bancoposta sottratte, effettuando il prelevamento di Euro 600,00 attraverso gli sportelli bancomat dell’Ufficio Postale di Rossano e pagamenti presso esercizi commerciali di Rossano per un importo complessivo di quasi 700,00 Euro.



Le due donne sono state tratte in arresto.