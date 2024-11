L’auto di un poliziotto e un furgone utilizzato per il trasporto di braccianti agricoli: sono due i mezzi andati a fuoco nella notte in tempi diversi, questa volta nell’area urbana di Rossano. In contrada Donnanna, nella stessa zona dove risiede il commissariato di pubblica sicurezza, è andata in fiamme parzialmente la parte anteriore di una Lancia Musa riconducibile a un sovrintendente di polizia che opera all’interno del commissariato. Sul posto è stata rinvenuta una bottiglietta con liquido infiammabile.

Appare chiara la matrice dolosa. Nel centro storico di Rossano, invece, intorno alle 22 un principio d’incendio sedato tempestivamente dai vigili del fuoco ha interessato un furgone utilizzato per il trasferimento di maestranze nel settore dell’agricoltura. Nelle ultime ore si è tenuto un vertice in Prefettura a Cosenza alla presenza anche del sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi al fine di analizzare il fenomemo della micro criminalità in considerazione dell'impennata di auto incendiate che interessa l'intero territorio comunale.