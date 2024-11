Carabinieri, vigili urbani e funzionari Aterp hanno verificato l'identità degli occupanti delle case popolari

Controlli serrati delle forze dell’ordine nel rione Gran Sasso di Rossano, per la verifica dei titoli di occupazione degli alloggi popolari e di eventuali illeciti nell’approvvigionamento di energia elettrica e di gas. L’operazione è stata condotta da oltre quaranta carabinieri della compagnia di Rossano e del 14mo battaglione Calabria, con l’ausilio di vigili urbani del comune jonico, di funzionari dell’Aterp e di tecnici dell’enel e della rete di distribuzione del metano. Oltre sessanta gli appartamenti sottoposti a verifica. In quattro abitazioni sono stati riscontrati quattro allacci abusivi alla rete elettrica. I quattro assegnatari degli alloggi sono stati arrestati per furto aggravato. Sette persone sono state invece deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria per invasione di edifici, danneggiamento e violazione di sigilli.