ROSSANO - Grazie al Numero Oro, la nuova opzione di gioco del 10eLotto, a Rossano è stata centrata una vincita da 265.957,45 euro ottenuta con una giocata da due euro. E' la vincita più alta in Italia in questo concorso. Il fortunato giocatore calabrese ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 9 numeri giocati, con i 20 estratti, indovinandone 9 su 9. La vincita è stata registrata nella ricevitoria di Giuseppe Orlando in via Dei Normanni, 302.