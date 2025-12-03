Erogazione interrotta in numerosi quartieri della città: una squadra della Sorical sul posto per attrezzare il cantiere e procedere alla riparazione
Nel pomeriggio è stata registrata la rottura della condotta che alimenta, dalle vasche di Magisano, l'Ipot Santa Domenica. Una squadra della Sorical è già sul posto per attrezzare il cantiere e procedere alla riparazione. In serata è prevista una riunione in Prefettura per gestire l'emergenza. La rottura ha comportato l'interruzione dell'erogazione dell'acqua in numerosi quartieri della città, da nord a sud. In conseguenza di questo, domani, 4 dicembre, le scuole a Catanzaro saranno chiuse. A disporlo è stato il sindaco Nicola Fiorita con una propria ordinanza. La sospensione riguarda ogni attività, didattica ed extra didattica.
Catanzaro senz’acqua, l’elenco delle scuole chiuse
- IC MATER DOMINI - IC NORD EST- MANZONI
- CAMPANELLA IC MATERDOMINI - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - VIALE T. CAMPANELLA,125
- GIORGIO GABER IC MATERDOMI - SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
- CAVITA IC MATERDOMINI - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BARLAAM DA SEMINARA
- DOMINIANNI - IC MATERDOMINI - SCUOLA DELL'INFANZIA -VIA ORTI
- M. DE LORENZO IC MATERDOMINI - SCUOLA PRIMARIA - VIA ORTI
- A .GIGLIO - SCUOLA PRIMARIA VIA GRAVINA
- MATERDOMINI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO “LAMPASI” VIA A. FRANGIPANE
- MATERDOMINI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO “LAMPASI” VIA ORTI
- SIANO NORD- SCUOLA DELL'INFANZIA - VIA FERDINANDEA 6
- SIANO NORD - SCUOLA PRIMARIA - VIA REGINA MADRE
- SIANO SUD - SCUOLA PRIMARIA - VIA FERDINANDEA
- SIANO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - VIA FERDINANDEA
- IC PATARI- RODARI – PASCOLI - ALDISIO
- CATANZARO ALDISIO IC - SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - VIA DE GASPERI N. 4
- CATANZARO LAURA D'ERRICO - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA DELL'INFANZIA - VIALE DE FILIPPIS
- CATANZARO "G. PASCOLI" - SECONDARIA DI I GRADO - VIA MARIO GRECO,31
- RODARI - SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -VIA BROUSSARD N. 3
- GAGLIARDI - SCUOLA DELL'INFANZIA - VIA CARBONARI- STADIO
- GAGLIARDI - SCUOLA PRIMARIA - VIA MOTTOLA D'AMATO
- G.PATARI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA DANIELE, 17
- CONVITTO GALLUPPI
- FONTANA VECCHIA - SCUOLA MATERNA VIA FONTANA VECCHIA
- CATANZARO CARBONE - SCUOLA MATERNA CORSO MAZZINI 51
- PIANO CASA - SCUOLA MATERNA VIA MATTIA PRETI
- GALLUPPI – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51
- MADDALENA - SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51
- PIANO CASA - SCUOLA PRIMARIA - VIA U. BOCCIONI
- SCUOLA SECONDARIA I GRADO CORSO MAZZINI, 51
- IC CZ SALA S. MARIA MILANI – PRETI
- SCUOLA DELL'INFANZIA SANTO IANNI - CONTRADA SANTO JANNI, 68
- SCUOLA DELL'INFANZIA SAMÀ - VIA D.M. PISTOIA
- SCUOLA DELL'INFANZIA CAMPAGNELLA - VIA L. DA VINCI
- SCUOLA DELL'INFANZIA SANT’ANNA - VIA FIUME MESIMA
- SCUOLA DELL'INFANZIA CAVA - VIA ANCINALE
- SCUOLA PRIMARIA CAVA - VIA ANCINALE
- SCUOLA PRIMARIA FIUME NETO - VIA FIUME NETO, 31
- SCUOLA PRIMARIA SAMÀ - VIA DOMENICO MARINCOLA PISTOIA
- SCUOLA PRIMARIA CAMPAGNELLA - VIA L. DA VINCI
- SCUOLA PRIMARIA SANT’ANNA - VIA FIUME MESIMA
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TRAVERSA DEGLI ANGIOINI
- SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA XXVIII OTTOBRE” VIA MONSIGNOR APA
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “MATTIA PRETI” - VIA S. MICHELE
- CPIA
- SCUOLA INFANZIA “G.PEPE”
- ELENCO ISTITUTI PROVINCIALI
- - CONVITTO NAZIONALE "P. GALLUPPI" – SEDE LICEO CLASSICO.
- - IIS "SICILIANI - DE NOBILI".
- - IIS "V. EMANUELE II – CHIMIRRI”.
- - IIS "GRIMALDI-PACIOLI-PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA" AD ECCEZIONE DEI PLESSI PACIOLI, PETRUCCI.
- - ITTS "E SCALFARO".
- - POLO DID. CAR. C. CIR. "UGO CARIDI"
- - POLO DIDAT. CARCERARIO I. P. M.