Nel pomeriggio è stata registrata la rottura della condotta che alimenta, dalle vasche di Magisano, l'Ipot Santa Domenica. Una squadra della Sorical è già sul posto per attrezzare il cantiere e procedere alla riparazione. In serata è prevista una riunione in Prefettura per gestire l'emergenza. La rottura ha comportato l'interruzione dell'erogazione dell'acqua in numerosi quartieri della città, da nord a sud. In conseguenza di questo, domani, 4 dicembre, le scuole a Catanzaro saranno chiuse. A disporlo è stato il sindaco Nicola Fiorita con una propria ordinanza. La sospensione riguarda ogni attività, didattica ed extra didattica.

Catanzaro senz’acqua, l’elenco delle scuole chiuse

  • IC MATER DOMINI - IC NORD EST- MANZONI
  • CAMPANELLA IC MATERDOMINI - SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - VIALE T. CAMPANELLA,125
  • GIORGIO GABER IC MATERDOMI - SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
  • CAVITA IC MATERDOMINI - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BARLAAM DA SEMINARA
  • DOMINIANNI - IC MATERDOMINI - SCUOLA DELL'INFANZIA -VIA ORTI
  • M. DE LORENZO IC MATERDOMINI - SCUOLA PRIMARIA - VIA ORTI
  • A .GIGLIO - SCUOLA PRIMARIA VIA GRAVINA
  • MATERDOMINI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO “LAMPASI” VIA A. FRANGIPANE
  • MATERDOMINI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO “LAMPASI” VIA ORTI
  • SIANO NORD- SCUOLA DELL'INFANZIA - VIA FERDINANDEA 6
  • SIANO NORD - SCUOLA PRIMARIA - VIA REGINA MADRE
  • SIANO SUD - SCUOLA PRIMARIA - VIA FERDINANDEA
  • SIANO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - VIA FERDINANDEA
  • IC PATARI- RODARI – PASCOLI - ALDISIO
  • CATANZARO ALDISIO IC - SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - VIA DE GASPERI N. 4
  • CATANZARO LAURA D'ERRICO - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA DELL'INFANZIA - VIALE DE FILIPPIS
  • CATANZARO "G. PASCOLI" - SECONDARIA DI I GRADO - VIA MARIO GRECO,31 ­
  • RODARI - SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -VIA BROUSSARD N. 3
  • GAGLIARDI - SCUOLA DELL'INFANZIA - VIA CARBONARI- STADIO
  • GAGLIARDI - SCUOLA PRIMARIA - VIA MOTTOLA D'AMATO
  • G.PATARI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA DANIELE, 17
  • CONVITTO GALLUPPI
  • FONTANA VECCHIA - SCUOLA MATERNA VIA FONTANA VECCHIA
  • CATANZARO CARBONE - SCUOLA MATERNA CORSO MAZZINI 51
  • PIANO CASA - SCUOLA MATERNA VIA MATTIA PRETI
  • GALLUPPI – SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51
  • MADDALENA - SCUOLA PRIMARIA CORSO MAZZINI, 51
  • PIANO CASA - SCUOLA PRIMARIA - VIA U. BOCCIONI
  • SCUOLA SECONDARIA I GRADO CORSO MAZZINI, 51
  • IC CZ SALA S. MARIA MILANI – PRETI
  • SCUOLA DELL'INFANZIA SANTO IANNI - CONTRADA SANTO JANNI, 68
  • SCUOLA DELL'INFANZIA SAMÀ - VIA D.M. PISTOIA
  • SCUOLA DELL'INFANZIA CAMPAGNELLA - VIA L. DA VINCI
  • SCUOLA DELL'INFANZIA SANT’ANNA - VIA FIUME MESIMA
  • SCUOLA DELL'INFANZIA CAVA - VIA ANCINALE
  • SCUOLA PRIMARIA CAVA - VIA ANCINALE
  • SCUOLA PRIMARIA FIUME NETO - VIA FIUME NETO, 31
  • SCUOLA PRIMARIA SAMÀ - VIA DOMENICO MARINCOLA PISTOIA
  • SCUOLA PRIMARIA CAMPAGNELLA - VIA L. DA VINCI
  • SCUOLA PRIMARIA SANT’ANNA - VIA FIUME MESIMA
  • SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TRAVERSA DEGLI ANGIOINI
  • SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA XXVIII OTTOBRE” VIA MONSIGNOR APA
  • SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “MATTIA PRETI” - VIA S. MICHELE
  • CPIA
  • SCUOLA INFANZIA “G.PEPE”
  • ELENCO ISTITUTI PROVINCIALI
  • - CONVITTO NAZIONALE "P. GALLUPPI" – SEDE LICEO CLASSICO.
  • - IIS "SICILIANI - DE NOBILI".
  • - IIS "V. EMANUELE II – CHIMIRRI”.
  • - IIS "GRIMALDI-PACIOLI-PETRUCCI-FERRARIS-MARESCA" AD ECCEZIONE DEI PLESSI PACIOLI, PETRUCCI.
  • - ITTS "E SCALFARO".
  • - POLO DID. CAR. C. CIR. "UGO CARIDI"
  • - POLO DIDAT. CARCERARIO I. P. M.