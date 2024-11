Rincorso da due volanti della Polizia che lo hanno poi stretto all'altezza della Lampara a Falerna costringendolo a fermarsi. È finita così la rocambolesca fuga di un catanese che stamattina ha rubato un autobus della Multiservizi posteggiato davanti alla Stazione Centrale di Lamezia. Il ladro ha atteso che l'autista scendesse dal mezzo per sedersi al posto di guida e mettere in moto. Le operazioni sono state coordinate dal commissario Alessandro Tocco. Si sta procedendo in questo momento all'arresto dell'uomo, attualmente non in possesso dei documenti, per furto.