I carabinieri della Compagnia di Catanzaro hanno arrestato quattro persone con l'accusa di ricettazione ed estorsione. Gli arresti sono stati fatti a Catanzaro ed a Marcellinara in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica. Le persone a carico delle quali sono stati eseguiti i provvedimenti sono Leonardo Berlingieri, di 41 anni, e Stefano Merante, di 34, per le quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Agli arresti domiciliari sono finiti, invece, Antonio Passalacqua, di 34 anni, e Remo Grande, di 55.

I fatti in cui erano coinvolti i quattro arrestati hanno riguardato una serie di furti di automobili avvenuti a Catanzaro. In particolare, ad una persona che aveva subito il furto della propria vettura, erano stati chiesti duecento euro per ottenere la restituzione del mezzo. Lo stesso proprietario dell'automobile, secondo la ricostruzione dei carabinieri, allo scopo di recuperare la vettura che gli era stata rubata, aveva contattato un suo conoscente, che si era adoperato per la restituzione dell'autovettura, svolgendo così il ruolo di intermediario per la consegna del denaro ai responsabili del furto.