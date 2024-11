Francesca Taddio, 24 anni, e Simone Oliva, 25, rianimarono un ragazzo colpito da un arresto cardiaco nella stazione metro di Lambrate. Al momento, però, non si conosce ancora la data della cerimonia

La giunta comunale di Milano, guidata dal sindaco Giuseppe Sala, il giorno 18 luglio 2024 ha deliberato all'unanimità la «Ricompensa al Merito Civile» in favore di Francesca Taddio, calabrese di Orsomarso, e il suo fidanzato Simone Oliva, originario di Castellammare di Stabia. I due giovani, entrambi infermieri di professione, hanno salvato un ragazzo colpito da un arresto cardiaco mentre tornavano dal lavoro. I fatti si verificarono lo scorso 20 marzo nella stazione metro di Lambrate e qualche settimana dopo la prefettura di Milano, con due distinte note, ha proposto il riconoscimento onorifico. Ora il Comune meneghino ha dato seguito alla richiesta, anche se al momento non è stata ancora resa nota la data della cerimonia.

Il salvataggio

Francesca, 24 anni, e il fidanzato Simone, 25, vivono a Milano dal 2022. Si sono trasferiti dal Sud Italia per lavorare come infermieri in due diversi ospedali lombardi. La sera del 20 marzo stavano raggiungendo la fermata della metro M2 - Lambrate, quando all'improvviso hanno sentito le urla disperate dei presenti. Un ragazzo si era appena accasciato a terra, esanime, facendo temere il peggio. La scena, verificatasi all'improvviso, ha lasciato tutti di stucco, tranne Francesca e Simone. I due infermieri, liberi dal servizio, si sono avvicinati immediatamente avvicinati al malcapitato e si sono accorti che aveva smesso di respirare. Così, dopo un veloce consulto, hanno cominciato ad effettuare le manovre di rianimazione. Dopo lunghissimi secondi di paura e apprensione, il ragazzo è finalmente tornato cosciente, tra lo stupore generale.

Un gesto di grande coraggio

La notizia era subito diventata virale e la coppia di fidanzati si era resa disponibile a raccontare quei momenti drammatici, ma avevano provato a ridimensionare l'eco mediatica: «Abbiamo solo fatto il nostro dovere». Invece, il loro è stato un atto di grande coraggio e responsabilità e ora il Comune di Milano gliene dà atto, conferendo loro un riconoscimento pubblico.