L’uomo, un bracciante agricolo, ha tentato di allontanarsi in bicicletta dopo essere stato sorpreso dai carabinieri, ma è stato fermato. Ora è ai domiciliari

A San Floro, nel Catanzarese, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro, nell’ambito di consueto servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza del reato di incendio boschivo un 35enne di origini straniere.

L’uomo, bracciante agricolo, è stato sorpreso dai carabinieri mentre appiccava il fuoco in un’area rurale di quel comune, caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea e querce secolari, ed all’arrivo della pattuglia, avrebbe anche tentato invano di allontanarsi a bordo della propria bicicletta, disfacendosi dell’accendino in suo possesso, prontamente recuperato tra la vegetazione e sottoposto a sequestro.

Il pronto intervento dei militari dell’Arma e le successive operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco hanno scongiurato più gravi conseguenze, anche in considerazione del forte vento, limitando l’estensione dell’incendio a circa un ettaro e mezzo di vegetazione.

All’esito degli accertamenti, la persona è stata tratta in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di incendio boschivo e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. In sede di udienza di convalida tenutasi in data odierna, il giudice ha applicato misura cautelare degli arresti domiciliari.