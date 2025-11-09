Le fiamme si sarebbero sprigionate da una canna fumaria ma sono state spente prima che potessero espandersi all’intera superficie creando danni gravi

Nella mattinata di oggi, domenica, un incendio si è paurosamente sviluppato sul tetto di una abitazione sprigionandosi da una canna fumaria per poi interessare la copertura in guaina bituminosa. Il fatto è accaduto in pieno centro abitato a San Giovanni in Fiore, a pochi metri dal municipio.

Provvidenziale l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, sotto l'esperta guida del capo reparto Dino Romano. Il capo reparto Romano, intuito il grave pericolo ha attivato il dispositivo e uno dei pompieri è salito sul tetto a diversi metri di altezza dal suolo, estinguendo l'incendio prima che potesse coinvolgere l'intera superficie infiammabile e creare gravi pericoli e danni maggiori.

Un intervento non facile e allo stesso tempo fondamentale che testimonia ancora una volta l'importanza strategica del distaccamento dei Vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore, la grande professionalità e abnegazione dei pompieri silani.