Il boato si è udito in zona Monte Bianco, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri. Due persone trasportate a Cosenza, una in Pronto Soccorso in Sila

Un boato incredibile a rompere la quiete mattutina in zona Monte Bianco. A San Giovanni in Fiore una fuga di gas ha generato un’esplosione tremenda che ha causato tre feriti e provocato dei danni ad una palazzina come si evince dalla foto che proponiamo in apertura di articolo. Sul posto si sono recati immediatamente i Carabinieri della locale stazione e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Sono altresì intervenuti all’interno dello stabile, evacuandolo, per constatare i danni provocati e accertarsi che non ci siano ulteriori problemi.

Ha raggiunto la capitale della Sila l’elisoccorso decollato da Cosenza per soccorrere quanti erano rimasti feriti dallo scoppio. Due persone bisognose di cure sono state trasportate nel capoluogo bruzio d’urgenza, presso l’ospedale civile dell’Annunziata. Un’altra, che ha avvertito un malore, è in questo momento in Pronto Soccorso a San Giovanni in Fiore. Dalle informazioni raccolte, è chiaro che si sia sfiorata una strage. Per dare l’idea della forza sprigionata dall’esplosione, la ringhiera del balcone di diversi metri è stata scaraventata a notevole distanza. Dall'altra parte del marciapiede insiste un laboratorio di analisi molto frequentato: per fortuna in quel momento era chiuso.

