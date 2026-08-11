L’incidente tra le frazioni Mezzocasale e Zammarò. Il ragazzo è stato prima trasportato in codice rosso allo Jazzolino di Vibo e successivamente ricoverato nel capoluogo di regione. È sedato e sotto osservazione

Ore di apprensione per un ragazzo di appena 13 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 agosto, nel territorio di San Gregorio d’Ippona.

Lo scontro si è verificato lungo la strada tra le frazioni Mezzocasale e Zammarò e ha coinvolto un’automobile e la bicicletta elettrica sulla quale viaggiava il giovanissimo. La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire e sarà compito delle forze dell’ordine ricostruire con esattezza quanto avvenuto nei momenti precedenti all’impatto.

Il trasferimento in ospedale

Le condizioni del tredicenne sono apparse subito serie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasporto in codice rosso all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.

Qui il ragazzo è stato sottoposto ai primi accertamenti e alle cure necessarie. Il quadro clinico ha poi indotto i medici a disporne il trasferimento nell’ospedale di Catanzaro, dove il tredicenne si trova attualmente ricoverato.

Il giovane è sedato e tenuto sotto stretta osservazione, mentre le sue condizioni continuano a essere monitorate dal personale sanitario. Ore di particolare apprensione, dunque, per la famiglia e per quanti attendono notizie sull’evoluzione del quadro clinico.

Accertamenti sulla dinamica

Parallelamente sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente e ricostruire con precisione la traiettoria dei due mezzi coinvolti nello scontro.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi e nella raccolta degli elementi utili a chiarire le responsabilità e l’esatta successione dei fatti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sulle circostanze che hanno portato allo scontro.