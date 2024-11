L'ex consigliere regionale commenta la notizia di LaC News24: «Sanità nel caos, in attesa dei medici cubani le aziende stipulano contratti con società private»

«Caos sanità». Così Carlo Guccione commenta la notizia riportata oggi da LaC News 24 riguardante l'affidamento di interi turni a società private da parte di alcune aziende sanitarie calabresi.

L'ex consigliere regionale e candidato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre in quota Pd sul suo profilo facebook scrive: «Mentre Occhiuto con la trovata dell'accordo col Governo di Cuba per l'invio di medici pensa di aver risolto l'emergenza, l'ordine dei medici, l'avvocato Cundari, il professore Jorio e tanti altri parlano delle difficoltà oggettive e della reale fattibilità di questa operazione che potrebbe avvenire non prima di quattro mesi.

Nel frattempo, le Asp e le Aziende ospedaliere hanno provveduto a fare contratti con società private per il reperimento di medici. Avevamo salutato positivamente la nomina del presidente Occhiuto a commissario della sanità per evitare le conflittualità del passato. Ma a quanto pare nulla è cambiato, siamo alle solite. Così rischiamo la paralisi delle prestazioni sanitarie e ospedaliere».