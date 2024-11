Nota ufficiale del Dipartimento della Salute dopo la presa di posizione della responsabile del Dicastero

VIBO VALENTIA - Atti irricevibili del commissario straordinario. Il Dipartimento Salute della Regione replica al Ministero. Dal 30 aprile scorso, data della sospensione di Giuseppe Scopelliti dalle funzioni di presidente della Regione ad oggi, sono stati in tutto undici i decreti firmati dall’ex governatore nella qualità di commissario per il piano di rientro dal deficit sanitario. “Tutti i decreti – spiega il Dipartimento salute della Regione - hanno seguito il normale iter. Il Ministero ne ha dichiarato irricevibili due”. “I decreti inviati a Roma – fa sapere il Dipartimento Salute della regione - sono stati firmati nei casi previsti e ciascuno in base alle proprie competenze dai subcommissari Pezzi e Urbani. Non si comprende pertanto come mai solo oggi il ministero della Salute si pronuncia sulla irricevibilità degli ultimi due decreti, quando nulla ha osservato sugli altri, potendo avanzare i medesimi rilievi. Altri sette decreti sono stati firmati dall’ex presidente dal 27 marzo, data della sentenza di condanna, sino al giorno della sospensione. Anche in questo caso – sottolinea il Dipartimento – si è seguito il normale iter e il ministero della Salute non ha riscontrato alcuna anomalia”.